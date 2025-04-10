Весенняя подкормка голубики: какие удобрения сделают урожай щедрым

Голубика – привередливая ягода, требующая правильной подкормки / © Unsplash

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Голубика — привередливая ягодная культура, которая требует особого ухода. Чтобы получить большой и сладкий урожай, нужно правильно выбирать удобрения и придерживаться оптимального графика подкормки.

ТСН.ua собрал полезные советы.

Первая подкормка: что нужно знать

Первую весеннюю подкормку голубики проводят в конце марта или начале апреля. Для этого используют азотсодержащие удобрения, такие как: сульфат аммония; нитроаммофоска.

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Перед внесением удобрений важно хорошо полить кусты, а после — замульчировать их торфом, сосновыми шишками или опилками.

Вторая подкормка: какие удобрения использовать

В конце весны или начале лета следует провести вторую подкормку, которая способствует увеличению размера ягод и улучшению их сладости. Для этого используют: сульфат калия; сульфат магния. Также можно использовать мочевину и аммиачную селитру.

Подкормку проводят в теплую погоду, желательно после дождя, утром или вечером.

Какие удобрения могут повредить голубики

Нельзя подкармливать голубику следующими удобрениями:

древесный пепел;

перегной;

навоз и птичий помет.

Эти органические удобрения делают почву щелочной, что негативно влияет на рост и развитие растения, поскольку голубика нуждается в кислой среде.

Напомним, раньше мы писали, как и когда правильно сажать салат, чтобы иметь хороший урожай.