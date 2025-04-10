Саженцы в апреле: какие плодовые и декоративные деревья лучше всего приживутся

Весенняя посадка деревьев в апреле: лучшие плодовые и декоративные культуры для вашего сада, хорошо адаптируемые к климатическим условиям. / © Unsplash

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Весна – лучшее время для высадки плодовых и декоративных деревьев , ведь почва уже достаточно прогрета, а растения успевают адаптироваться к новому месту к летней жаре. Однако следует учитывать региональные особенности климата, чтобы выбрать оптимальное время посадки.

Детальнее читайте в материале TCH.ua.

Плодовые деревья высаживают после наступления устойчивого тепла, когда температура почвы достигает 10–12°C.

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Какие плодовые деревья высаживают весной

Весенняя посадка – это залог хорошего урожая и быстрой адаптации деревьев. Однако важно учитывать особенности вашего региона, тип почвы и совместимость сортов. Вот самые популярные плодовые деревья, которые следует сажать весной:

Яблони – идеальный выбор для разных климатических зон. Весной они быстро укореняются и хорошо развиваются.

Персики и нектарины любят тепло, поэтому для них важно выбрать солнечное место без сквозняков. •

Вишни и черешни не только радуют весной роскошным цветением, но и дают вкусные плоды летом.

Абрикосы хорошо растут в солнечных местах с дренированной почвой и дают урожай уже через несколько лет.

Алича и кизил менее распространены, но устойчивы к болезням и могут расти даже в засушливых условиях. •

Шелковица требует теплого климата, однако хорошо адаптируется и плодоносит даже в городских условиях.

До каких пор можно сажать плодовые деревья весной

Оптимальные сроки зависят от региона Украины: На юге (Одесщина, Херсонщина) лучше сажать в начале апреля. В центральных областях – середина апреля – начало мая. На севере (Черниговщина, Житомирщина) – конец апреля – май.

Важно высаживать деревья до начала активного цветения, чтобы они смогли укорениться и адаптироваться к новому месту.

Важные нюансы посадки

Деревья высаживают в грунт на глубину 40-60 см, а кусты - на 20-30 см.

Место должно быть хорошо освещено и защищено от холодных ветров.

Почва должна быть хорошо дренированной, чтобы избежать застоя воды.

Не стоит высаживать деревья в низинах, где может скапливаться холодный воздух.

Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить быстрое укоренение саженцев и хорошее развитие деревьев в будущем.

Напомним, что можно сажать в Вербную неделю и в какие дни лучше это делать.