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Саженцы в апреле: какие плодовые и декоративные деревья лучше всего приживутся
Садоводство является важным и перспективным направлением сельского хозяйства.
Весна – лучшее время для высадки плодовых и декоративных деревьев , ведь почва уже достаточно прогрета, а растения успевают адаптироваться к новому месту к летней жаре. Однако следует учитывать региональные особенности климата, чтобы выбрать оптимальное время посадки.
Детальнее читайте в материале TCH.ua.
Плодовые деревья высаживают после наступления устойчивого тепла, когда температура почвы достигает 10–12°C.
Какие плодовые деревья высаживают весной
Весенняя посадка – это залог хорошего урожая и быстрой адаптации деревьев. Однако важно учитывать особенности вашего региона, тип почвы и совместимость сортов. Вот самые популярные плодовые деревья, которые следует сажать весной:
Яблони – идеальный выбор для разных климатических зон. Весной они быстро укореняются и хорошо развиваются.
Персики и нектарины любят тепло, поэтому для них важно выбрать солнечное место без сквозняков. •
Вишни и черешни не только радуют весной роскошным цветением, но и дают вкусные плоды летом.
Абрикосы хорошо растут в солнечных местах с дренированной почвой и дают урожай уже через несколько лет.
Алича и кизил менее распространены, но устойчивы к болезням и могут расти даже в засушливых условиях. •
Шелковица требует теплого климата, однако хорошо адаптируется и плодоносит даже в городских условиях.
До каких пор можно сажать плодовые деревья весной
Оптимальные сроки зависят от региона Украины: На юге (Одесщина, Херсонщина) лучше сажать в начале апреля. В центральных областях – середина апреля – начало мая. На севере (Черниговщина, Житомирщина) – конец апреля – май.
Важно высаживать деревья до начала активного цветения, чтобы они смогли укорениться и адаптироваться к новому месту.
Важные нюансы посадки
Деревья высаживают в грунт на глубину 40-60 см, а кусты - на 20-30 см.
Место должно быть хорошо освещено и защищено от холодных ветров.
Почва должна быть хорошо дренированной, чтобы избежать застоя воды.
Не стоит высаживать деревья в низинах, где может скапливаться холодный воздух.
Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить быстрое укоренение саженцев и хорошее развитие деревьев в будущем.
Напомним, что можно сажать в Вербную неделю и в какие дни лучше это делать.