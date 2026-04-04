Весенняя уборка угрожает домашним любимцам: как избежать отравлений и болезненных ожогов

С началом сезона весенней уборки владельцев кошек и собак призывают быть осторожными при использовании бытовой химии. Некоторые чистящие средства могут представлять серьезную опасность для домашних любимцев и вызывать ожоги или проблемы с желудком.

Об этом сообщило издание Express.

Ветеринары обращают внимание на то, что риск возникает даже без прямого контакта с концентрированными веществами. В частности, опасно пускать животных на только что вымытый пол, если он еще влажный. В таком случае питомцы фактически контактируют с остатками химических растворов.

Как объяснила ветеринарка Эйми Уорнер, подушечки лап быстро впитывают раздражители. После этого собаки и кошки инстинктивно вылизывают лапы, и вещества попадают в организм. Это может привести к раздражению слизистых оболочек.

Специалисты также отмечают опасность бензалкония хлорида — компонента, который часто содержится в средствах для мытья полов, антибактериальных спреях, очистителях для террас и даже некоторых смягчителях ткани. Его концентрация может отличаться, но даже в умеренных дозах он способен вызвать негативные реакции.

Среди симптомов, которые могут свидетельствовать о контакте животного с такими веществами, ветеринары называют слюнотечение, снижение аппетита, воспаление кожи и выпадение шерсти. В случае воздействия более концентрированных средств возможны химические ожоги.

Чтобы уменьшить риски, специалисты советуют не позволять животным заходить в помещения, где только что проводилась уборка, пока поверхности полностью не высохнут и не проветрятся. Речь идет не только об ощущении сухости на ощупь — важно, чтобы остатки средств полностью исчезли с поверхностей.

Также рекомендуется проверять состав моющих средств и обращать внимание на наличие бензалкония хлорида. Если такой компонент есть, следует избегать любого контакта животного с обработанными поверхностями, пока они влажные.

При использовании концентрированных средств для мытья пола ветеринары советуют дополнительно промыть поверхность чистой водой. Это поможет уменьшить остаточное количество химикатов.

Если есть подозрение, что животное контактировало с опасными веществами, необходимо действовать быстро: промыть лапы теплой водой и обратиться к ветеринару. Также желательно иметь при себе информацию о средстве, с которым был контакт, в частности фото этикетки, чтобы врач мог оценить возможные риски и оказать помощь.

