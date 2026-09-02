Весной можете остаться без цветов: какие гортензии нельзя обрезать осенью

Не обрезайте эти гортензии осенью: 5 видов, которые потеряют цветы / © Associated Press

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Гортензии считаются довольно выносливыми растениями, однако неправильная обрезка может лишить кусты пышного цветения в следующем сезоне. Особенно осторожными садоводам следует быть осенью, ведь для некоторых видов этот период совершенно не подходит для удаления побегов.

Об этом рассказала сертифицированный эксперт по садоводству Лотте Берендсен из приложения PlantIn, сообщает издание Martha Stewart.

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Часть гортензий образует цветочные почки на старой древесине — то есть на побегах, которые уже есть на кусте. Они могут закладываться осенью и сохраняться в течение зимы. Если в это время сильно обрезать растение, вместе с ветками можно случайно удалить и будущие цветы.

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Крупнолистные гортензии

Гортензию крупнолистную (Hydrangea macrophylla) лучше не трогать осенью. После того как в конце лета соцветия побуреют, эксперт советует оставить их на растении до конца зимы.

Во время морозов старые цветы помогают защищать молодые почки. Обрезать куст можно в конце зимы или в начале весны — до начала активного роста новых побегов. Тогда отцветшие соцветия удаляют до последнего здорового листа. Слишком сильно укорачивать растение не рекомендуется, поскольку это также может сказаться на его развитии.

Дуболистные гортензии

Для дуболистной гортензии (Hydrangea quercifolia) оптимальным временем для обрезки является лето — примерно июнь-июль, когда цветение уже закончилось.

Осенняя обрезка может нанести вред кусту, поскольку вместе с побегами можно срезать новые почки и тем самым повлиять на цветение в следующем году.

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Этот вид, как правило, не требует радикальной обрезки. Если куст не слишком разросся, достаточно удалить сухие ветки. За один раз специалист рекомендует удалять не более трети растения.

Этого же принципа следует придерживаться и при формировании других сортов гортензий: чрезмерная обрезка может ослабить куст.

Горные гортензии

Горную, или пильчатую, гортензию (Hydrangea serrata) осенью также лучше не обрезать. Старые соцветия следует оставлять на кусте до весны, так как они помогают защитить молодые побеги и почки от холода.

Эксперт рекомендует удалять отмершие и старые побеги непосредственно перед началом нового вегетационного периода — в конце зимы или в самом начале весны.

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Перестные гортензии

Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) известна своей высокой морозостойкостью. Её крупные конусовидные соцветия могут быть настолько тяжёлыми, что ветви куста прогибаются под их весом.

Обрезку этого вида лучше отложить до конца зимы или начала весны. В этот период можно удалить отцветшие цветы и подрезать побеги, чтобы скорректировать размер и форму куста.

Плетистые гортензии

Плетистую гортензию (Hydrangea anomala) рекомендуется обрезать летом, когда она уже отцвела.

Сильно обрезать растение не нужно. Обычно достаточно удалить отмершие ветки и увядшие соцветия, не нарушая при этом структуру куста.

Напомним, что сентябрьская обрезка помогает некоторым растениям подготовиться к зиме и заложить основу для нового сезона. Садоводам назвали шесть растений, которые именно сейчас требуют внимания.

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