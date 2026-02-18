Весной розы зацветут обильнее: что садоводам стоит обязательно сделать

Розы / © pexels.com

Реклама

Пока до весны остаются недели, владельцам роз советуют не откладывать ключевую процедуру, которая занимает всего несколько минут, но существенно влияет на будущее цветение. Речь идет о правильном подготовительном обрезании кустов в конце зимы.

Об этом сообщило издание Express.

С ростом температур и увеличением светового дня розы переходят к активному росту. Чтобы растения легче восстановились после зимнего периода и у них были силы для формирования бутонов, садоводам стоит провести основное обрезание именно сейчас.

Реклама

Эксперт Мэдисон Моултон отмечает, что этот этап является критическим для пышного цветения весной и летом. По ее словам, обрезание позволяет растению избавиться от лишней нагрузки и направить энергию на новые сильные побеги.

Специалист советует дождаться, пока минует угроза ночных заморозков, чтобы не повредить молодые почки. Начинать стоит с удаления сухих и поврежденных ветвей. Дальше нужно проредить центр куста, убрав ветви, растущие внутрь или перекрещивающиеся — это улучшает циркуляцию воздуха и формирует опрятную форму.

После этого можно укоротить здоровые побеги примерно на треть, делая срезы над почкой острым продезинфицированным инструментом. Такая техника стимулирует образование новых стеблей.

Моултон подчеркивает: не стоит бояться более решительных обрезаний, если они выполнены вовремя. Это, наоборот, усиливает растение и обеспечивает более интенсивное цветение в сезон.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали о топ-7 обязательных садовых дел, которые надо сделать в феврале, чтобы подготовиться к весне.