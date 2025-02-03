Ветеринар рассказала, нужно оставлять свет для домашних питомцев, когда вы уходите из дома

Некоторые хозяева кошек и собак оставляют свет включенным, когда уходят из дома, чтобы их любимцам было комфортнее. Но действительно ли это нужно?

Старший ветеринар Медицинского центра для животных в Нью-Йорке Карли Фокс рассказала о необходимости освещения для домашних питомцев.

По ее словам, животным не нужен яркий свет, когда они остаются наедине. Они отлично приспособлены к жизни в условиях слабого освещения. Достаточно просто оставить приоткрытой шторы или жалюзи, чтобы любимцы могли ориентироваться по естественному свету. Полная тьма нежелательна, но слишком яркое освещение может быть лишним.

Собаки, как и люди, ведут дневной образ жизни: они активны днем и спят ночью, ориентируясь на изменение естественного освещения. Если на улице темно, это сигнал для отдыха. Постоянный искусственный свет может даже нарушить их привычный ритм и повлиять на поведение.

Кошки же наиболее активны утром и вечером. Они легко чувствуют себя во тьме благодаря прекрасно развитому зрению, приспособленному к сумеречному режиму. Их зрачки способны расширяться, регулируя количество света, поэтому ночная тьма для них – не проблема.

Однако есть исключения. Если у животного слабое зрение или когнитивные нарушения, лучше оставить свет включенным, чтобы ему было легче ориентироваться в пространстве. Это особенно важно для собак с катарактой или другими заболеваниями глаз, ведь ограниченная видимость может вызвать тревожность и повысить риск травм.

Еще одно исключение – маленький котенок, недавно попавший в новый дом. В первые дни после разлуки с матерью и одноприметниками оно может испытывать стресс и неуверенность. В таком случае следует оставлять свет включенным на ночь, пока малыш не привыкнет к новой среде.

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