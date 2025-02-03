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Ветеринар рассказала, нужно оставлять свет для домашних питомцев, когда вы уходите из дома

Ветеринар рассказала, нужно оставлять свет для домашних питомцев, когда вы уходите из дома

Нужно ли оставлять котам или собакам свет на ночь / Фото: pixabay.com

Некоторые хозяева кошек и собак оставляют свет включенным, когда уходят из дома, чтобы их любимцам было комфортнее. Но действительно ли это нужно?

Старший ветеринар Медицинского центра для животных в Нью-Йорке Карли Фокс рассказала о необходимости освещения для домашних питомцев.

По ее словам, животным не нужен яркий свет, когда они остаются наедине. Они отлично приспособлены к жизни в условиях слабого освещения. Достаточно просто оставить приоткрытой шторы или жалюзи, чтобы любимцы могли ориентироваться по естественному свету. Полная тьма нежелательна, но слишком яркое освещение может быть лишним.

Собаки, как и люди, ведут дневной образ жизни: они активны днем и спят ночью, ориентируясь на изменение естественного освещения. Если на улице темно, это сигнал для отдыха. Постоянный искусственный свет может даже нарушить их привычный ритм и повлиять на поведение.

Кошки же наиболее активны утром и вечером. Они легко чувствуют себя во тьме благодаря прекрасно развитому зрению, приспособленному к сумеречному режиму. Их зрачки способны расширяться, регулируя количество света, поэтому ночная тьма для них – не проблема.

Однако есть исключения. Если у животного слабое зрение или когнитивные нарушения, лучше оставить свет включенным, чтобы ему было легче ориентироваться в пространстве. Это особенно важно для собак с катарактой или другими заболеваниями глаз, ведь ограниченная видимость может вызвать тревожность и повысить риск травм.

Еще одно исключение – маленький котенок, недавно попавший в новый дом. В первые дни после разлуки с матерью и одноприметниками оно может испытывать стресс и неуверенность. В таком случае следует оставлять свет включенным на ночь, пока малыш не привыкнет к новой среде.

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