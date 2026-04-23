Ветеринар назвал 3 лучшие породы собак для тех, кто заводит питомца впервые

Лабрадор-ретривер / © Associated Press

Ветеринар назвал три породы собак, которые могут стать удачным выбором для людей, впервые решивших завести домашнего любимца. Среди них — грейхаунд, лабрадор-ретривер и бордер-терьер.

Об этом сообщило издание Mirror.

По словам ветеринарного хирурга для мелких животных Тома, выбор первой собаки — важное решение, ведь каждая порода имеет свои особенности, в частности разный темперамент, размер и потребность в физической активности.

Первым в списке Том назвал грейхаунда, или любую борзую. Несмотря на стереотип об их чрезмерной активности, ветеринар отметил, что эти собаки часто значительно спокойнее, чем кажется. Они могут адаптироваться к разному образу жизни: любят как короткие быстрые пробежки, так и длительные прогулки, а остальное время часто отдыхают. Кроме того, по словам Тома, многие борзые нуждаются в новом доме. В то же время он предупредил, что эта порода может иметь проблемы с зубами, поэтому владельцам стоит уделять внимание уходу за ротовой полостью.

Второй породой ветеринар назвал лабрадора-ретривера. Он отметил, что эти собаки энергичные, ласковые и хорошо подходят для активных людей, даже если жилье не слишком просторное. В то же время будущим владельцам стоит обращать внимание на здоровье родителей щенка, в частности на состояние тазобедренных и локтевых суставов, ведь порода склонна к определенным наследственным проблемам.

Третьим в списке стал бордер-терьер. Том назвал их универсальными, веселыми и неприхотливыми собаками, которые подходят для разных стилей жизни. По его словам, они не нуждаются в чрезмерной физической нагрузке, а проблемы со здоровьем у них случаются реже, чем у многих других пород.

По данным Королевского кинологического клуба Великобритании, грейхаундам требуется около часа физических упражнений в день, лабрадорам — более двух часов, а бордер-терьерам — до часа. Продолжительность жизни этих пород обычно превышает 10 лет, а бордер-терьеры нередко живут более 12 лет.

