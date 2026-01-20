Ветеринар назвал 5 популярных пород собак, которых сам никогда бы не завел

Такси / © Associated Press

Ветеринар с многолетним опытом работы поделился перечнем пород, которых он лично избегал бы, несмотря на их популярность среди владельцев.

Об этом сообщило издание Mirror.

В видео на TikTok доктор Амир Анвари рассказал, что некоторые питомцы могут требовать сложного ухода, иметь хронические проблемы со здоровьем или просто не подходить ему по темпераменту. В список ветеринара вошли пять пород:

Французский бульдог

Анвари признается, что понимает их привлекательность, однако в клинике именно эти собаки чаще всего имеют проблемы — с дыханием, кожей, позвоночником. По его словам, любимцы этой породы нередко нуждаются в лечении и приносят владельцам значительные расходы.

Бостонский терьер

Специалист признает, что не имеет конкретной причины избегать этой породы, однако замечает, что лично «не находит с ними общего языка».

Хаски

Собаки этой породы, по словам ветеринара, чрезвычайно громкие, упрямые и требуют постоянного внимания. Анвари шутит, что они часто ведут себя как «очень громкие и мохнатые дети», которые повсюду оставляют шерсть.

Бельгийский малинуа

Эта активная и интеллектуальная порода требует несколько часов тренировок ежедневно. Ветеринар называет малинуа «сумасшедшими» в плане уровня энергии и признается, что не имеет столько времени, чтобы обеспечить им комфорт.

Такса

Несмотря на любовь многих владельцев к таксам, Анвари отмечает, что они могут проявлять внезапную агрессивность и часто имеют проблемы со спиной, в частности риск межпозвоночной грыжи, которая может вызвать паралич задних конечностей.

Напомним, выбирая первую собаку, важно учитывать не только внешность, но и характер и способность к обучению. Ветеринары назвали пять пород, которые лучше всего подходят начинающим владельцам.