Ветеринар назвал 5 популярных пород собак, которых сам никогда бы не завел

Ветеринар из TikTok рассказал, каких собак он не стал бы заводить и почему.

Ветеринар с многолетним опытом работы поделился перечнем пород, которых он лично избегал бы, несмотря на их популярность среди владельцев.

Об этом сообщило издание Mirror.

В видео на TikTok доктор Амир Анвари рассказал, что некоторые питомцы могут требовать сложного ухода, иметь хронические проблемы со здоровьем или просто не подходить ему по темпераменту. В список ветеринара вошли пять пород:

  • Французский бульдог
    Анвари признается, что понимает их привлекательность, однако в клинике именно эти собаки чаще всего имеют проблемы — с дыханием, кожей, позвоночником. По его словам, любимцы этой породы нередко нуждаются в лечении и приносят владельцам значительные расходы.

  • Бостонский терьер
    Специалист признает, что не имеет конкретной причины избегать этой породы, однако замечает, что лично «не находит с ними общего языка».

  • Хаски
    Собаки этой породы, по словам ветеринара, чрезвычайно громкие, упрямые и требуют постоянного внимания. Анвари шутит, что они часто ведут себя как «очень громкие и мохнатые дети», которые повсюду оставляют шерсть.

  • Бельгийский малинуа
    Эта активная и интеллектуальная порода требует несколько часов тренировок ежедневно. Ветеринар называет малинуа «сумасшедшими» в плане уровня энергии и признается, что не имеет столько времени, чтобы обеспечить им комфорт.

  • Такса
    Несмотря на любовь многих владельцев к таксам, Анвари отмечает, что они могут проявлять внезапную агрессивность и часто имеют проблемы со спиной, в частности риск межпозвоночной грыжи, которая может вызвать паралич задних конечностей.

Напомним, выбирая первую собаку, важно учитывать не только внешность, но и характер и способность к обучению. Ветеринары назвали пять пород, которые лучше всего подходят начинающим владельцам.

