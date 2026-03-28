Ветеринар назвал 5 пород собак, которые могут стать проблемой для новичков

Французский бульдог

Пять популярных пород собак могут стать сложным выбором для людей без опыта содержания животных. Ветеринар Том Райнд-Татт объяснил, с какими трудностями чаще всего сталкиваются владельцы и почему важно выбирать собаку под свой образ жизни.

Об этом сообщило издание The Sun.

По словам специалиста компании Perfect Pet Insurance, многие люди выбирают породу эмоционально — под влиянием коротких видео или внешнего вида. В то же время содержание собаки — это многолетняя ответственность, которая требует времени, ресурсов и подготовки. Эксперт отмечает: ни одна порода не является «плохой», но не все подходят для тех, кто заводит собаку впервые.

В перечень таких пород ветеринар отнес французского бульдога. Несмотря на популярность, эти собаки часто имеют проблемы с дыханием и требуют дорогостоящего лечения. По данным Королевского ветеринарного колледжа, количество операций для коррекции дыхательных путей у этой породы резко возросло, а расходы на лечение могут достигать нескольких тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, бульдоги плохо переносят жару и испытывают трудности с физическими нагрузками.

Сибирские хаски, хоть и известны своей выносливостью и преданностью, требуют значительной физической активности — не менее двух часов ежедневно. Без достаточной нагрузки они могут демонстрировать нежелательное поведение. Также владельцам необходимо позаботиться о надежно огражденной территории.

Бордер-колли считаются одной из самых умных пород. Они быстро обучаются, но нуждаются в постоянной умственной и физической стимуляции. При ее отсутствии собаки могут проявлять деструктивное поведение, что затрудняет их содержание для неопытных владельцев.

Кокер-спаниели сильно привязываются к хозяевам и тяжело переносят одиночество. Из-за этого они требуют постоянного внимания, что может стать проблемой для людей с насыщенным графиком.

Таксы также остаются популярными, однако имеют повышенный риск заболеваний позвоночника. По словам эксперта, примерно у каждой четвертой собаки этой породы может развиться болезнь межпозвоночных дисков, лечение которой является дорогостоящим. Кроме того, дрессировка такс часто требует значительного терпения.

Напомним, ветеринар из Южной Африки Амир Анвари поделился перечнем пород собак, которых он лично не стал бы заводить. Он объяснил свой выбор, учитывая профессиональный опыт.