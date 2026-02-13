Ветеринар назвал две породы собак, которые чаще всего кусаются

Чау-чау / © Unsplash

Реклама

Ветеринар призвал будущих владельцев тщательно изучать поведенческие особенности породы перед тем, как брать собаку только из-за ее внешности. По его словам, недооцененный темперамент может обернуться неожиданными ситуациями.

Об этом сообщило издание Express.

В видео в TikTok ветеринар Амир Анвари поделился собственным опытом и выделил две породы, с которыми чаще всего случались инциденты с укусами. Речь идет о чихуахуа и чау-чау. По словам специалиста, именно чау-чау нередко удивляют людей, ведь их пушистый вид не соответствует сложному характеру. Анвари отметил, что ветеринары обычно осторожно взаимодействуют с представителями этой породы.

Реклама

В комментариях пользователи разделили мнение специалиста. Некоторые согласились, другие же отметили, что практически любая порода может укусить при определенных обстоятельствах.

Часть комментаторов поделилась личными историями: одни встречали хорошо воспитанных чау-чау, чьи владельцы уделяли много времени дрессировке, другие же утверждали, что никогда не встречали спокойных представителей этой породы. Некоторые пользователи предположили, что в список должны были бы попасть и таксы.

В то же время стоит помнить, что высказанное мнение основано на личном профессиональном опыте ветеринара. Другие специалисты и владельцы собак могут иметь иную точку зрения.

Эксперты подчеркивают: любая собака, независимо от породы, возраста или размера, способна укусить при определенных обстоятельствах — в частности, если испытывает страх, боль или угрозу. Уменьшить риски помогают правильная социализация, дрессировка и уважение к границам животного, особенно при взаимодействии с детьми.

Реклама

Специалисты советуют ответственно подходить к выбору домашнего питомца, предварительно изучать особенности породы и уделять достаточно внимания воспитанию. Это важно как для безопасности людей, так и для комфорта самого животного.

Напомним, уверенность, устойчивость к стрессу и преданность — ключевые черты смелых собак. Дрессировщица рассказала, какие 6 пород лучше всего подходят для домашнего содержания.