Ветеринар назвал последнее желание собак и котов перед смертью: оно растрогало тысячи людей

Собака и кит / © pexels.com

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Ветеринары призывают хозяев по возможности оставаться рядом со своими любимцами во время эвтаназии. По наблюдениям специалистов, оказавшись в незнакомом месте среди чужих людей, собаки и кошки могут искать взглядом человека, которому больше всего доверяют.

Об этом пишет издание TheCoolist, ссылаясь на наблюдение и рекомендации ветеринаров.

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Почему не стоит оставлять собаку или кота во время эвтаназии

В 2018 году ветеринарная клиника Hillcrest в Южной Африке опубликовала в Facebook эмоциональное обращение ветеринара, быстро распространившееся соцсетями. Его главная просьба к владельцам была простой: когда настает время прощаться с любимцем, не оставляйте его самого.

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Автор сообщения рассказал, что видел, как после выхода хозяина животные начинали осматривать комнату, словно пытаясь найти знакомое лицо.

«Они всматриваются в каждое лицо в комнате, ища своего любимого человека», — говорилось в обращении.

Особо эмоционально ветеринар подчеркнул: «Они ищут вас, когда вы их покидаете».

В клинике Hillcrest отметили, что обращение написал «уставший и разбитый сердцем ветеринар». Он просил владельцев не оставлять животное самое в незнакомом месте среди чужих людей в последние минуты его жизни.

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О подобных случаях рассказывали и другие ветеринары. В частности, ветеринар Шон Маккормак вспоминал ситуацию, когда собака после ухода хозяина скулила и звала его.

Похожее обращение впоследствии опубликовал на Reddit другой ветеринар. Он подчеркнул, что для хозяина момент прощания чрезвычайно труден, однако для животного ветеринар остается незнакомым человеком.

«Будьте рядом, когда они переходят этот мост», — призвал он.

Эвтаназия домашних животных: почему присутствие хозяина важно

Ветеринарная клиника — незнакомая для животного среда с новыми запахами, звуками и людьми. Присутствие хозяина может дать любимцу чувство знакомого контакта и поддержки в последние минуты жизни.

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В профессиональном издании Today’s Veterinary Practice рекомендуют давать владельцам возможность оставаться рядом с животным во время эвтаназии, если они этого хотят.

«Ветеринар должен зайти в комнату и, если это возможно, не покидать ее, пока животное не умерло — если только владелец не попросит времени наедине», — рекомендуют специалисты.

Авторы материала также советуют дать хозяевам возможность проститься с любимцем: «Предложите владельцам некоторое время наедине с любимцем. Если они хотят, разрешите им остаться».

Как попрощаться с любимцем: что советуют ветеринары

Как отмечают специалисты Today’s Veterinary Practice, если хозяин не уверен, что сможет присутствовать во время всей процедуры, стоит заранее обсудить свои опасения с ветеринаром. Врач может объяснить, как будет проходить эвтаназия и чего ждать на каждом ее этапе.

Специалисты советуют заранее обсудить с ветеринаром возможные варианты прощания с любимцем. В частности:

спросить, предусмотрена ли предварительная седация и как она будет происходить;

узнать, возможна ли эвтаназия дома, чтобы животное оставалось в знакомой среде;

уточнить, можно ли взять в клинику знакомую вещь — одеяло, лежанку или любимую игрушку;

по возможности оставаться рядом с животным, спокойно разговаривать с ним и поддерживать физический контакт.

Авторы Today’s Veterinary Practice советуют дать владельцу возможность побыть наедине с любимцем и самому решить, хочет ли он остаться во время процедуры. Ветеринар, в свою очередь, может объяснить все этапы эвтаназии и помочь сделать прощание максимально спокойным.

Напомним, ранее ТСН.ua писал об особой связи домашних животных с людьми. Исследования показывают, что коты способны сильно привязываться к хозяевам, искать рядом с ними чувство безопасности и беспокоиться во время разлуки.

Сильное пристрастие к хозяевам демонстрируют и собаки. Эксперт назвала пять пород, особенно отличающихся доброжелательностью, преданностью и стремлением проводить время с людьми. Среди них — кокер-спаниель, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, лабрадор-ретривер, бретонский спаниель и веймаранер.

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