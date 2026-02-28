- Дата публикации
Ветеринар назвал продукт, который никогда бы не дал своей собаке: в чем риск
Ветеринарный врач предостерег владельцев собак от популярной практики кормления сырым мясом, отметив потенциальные риски для здоровья животных и людей.
Ветеринарный хирург мелких животных Бен Симпсон-Вернон заявил в социальных сетях, что никогда не давал бы своей собаке сырое мясо. По его словам, в пользу такой диеты существует «мало доказательств», зато риски — вполне реальны.
Об этом сообщило издание Mirror.
Владельцам собак часто сложно определиться с рационом, ведь животным, как и людям, нужно сбалансированное питание. Однако не все популярные подходы действительно соответствуют потребностям домашних любимцев.
Бен Симпсон-Вернон, ветеринарный хирург мелких животных, в видео в TikTok рассказал, что никогда не кормил бы свою собаку сырым мясом. Он отметил, что его позиция основывается на отсутствии доказанных преимуществ и многочисленных рисках.
По его словам, утверждение о «натуральности» сырой диеты — не аргумент, ведь собаки не являются волками. Зато исследования показывают, что сырая пища может содержать опасные бактерии и паразитов. Это грозит как собакам, так и людям, особенно в случае перекрестного заражения — от контактов после еды или попадания сырого мяса на поверхности.
Организация PDSA также подчеркивает: нет научных доказательств того, что сырая диета полезнее качественного коммерческого корма. Блестящей шерсти или большей активности легко достичь с помощью сбалансированного рациона, подобранного по возрасту и потребностям животного.
Специалисты отмечают: оптимальный рацион зависит от возраста, размера и активности собаки. Полноценные промышленные корма созданы так, чтобы обеспечивать все необходимые микроэлементы, тогда как при сыром или домашнем кормлении труднее достичь сбалансированности.
Корм следует выбирать в соответствии с этапом жизни: для щенков, взрослых и пожилых собак. Переход на другой тип питания следует проводить постепенно.
Продукты, которые собакам категорически нельзя
Некоторые пищевые продукты являются токсичными и могут быть смертельно опасными для собак. Среди них:
шоколад;
кофеин;
виноград и изюм;
лук и все его разновидности;
алкоголь;
орехи макадамии;
продукты с ксилитом (E967).
