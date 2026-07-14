Ветеринар назвал три безошибочных признака того, что собака обожает именно вас

Как понять, что собака выбрала вас своим любимым человеком / © unsplash.com

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Многие хозяева уверены, что собака больше всего привязывается к тому, кто её кормит или ежедневно выгуливает. Однако ветеринар Джеймс Гринвуд утверждает, что решающее значение имеет не только забота, но и эмоциональная связь, которую человек устанавливает со своим питомцем.

Об этом сообщило издание Express.

По словам Джеймса Гринвуда, самая прочная связь у собаки обычно возникает с человеком, чей характер и образ жизни в наибольшей степени соответствуют темпераменту животного. Понять, что именно вы стали для питомца особенным человеком, можно по нескольким характерным признакам.

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Первым из них ветеринар называет особую манеру вилять хвостом. Если при встрече собака радостно двигает не только хвостом, но буквально всем телом, это свидетельствует о сильных положительных эмоциях. Еще более красноречивым сигналом является так называемое «вертолётное» виляние хвостом, которое, по словам эксперта, животные часто демонстрируют людям, к которым испытывают самую сильную привязанность.

Еще один признак — чрезвычайно бурная встреча после вашего возвращения домой. Прыжки, облизывание, радостный лай или принесенная игрушка свидетельствуют о том, что собака искренне радуется вашему появлению.

Не менее важным показателем является стремление находиться рядом даже во время отдыха. Если собака сама подходит, чтобы полежать рядом с вами на диване или в постели, это свидетельствует не только о привязанности, но и о высоком уровне доверия. Как объясняет ветеринар, таким образом собака демонстрирует, что чувствует себя рядом с вами в полной безопасности.

Чтобы сделать эту связь ещё крепче, Джеймс Гринвуд советует ежедневно уделять питомцу внимание. Он рекомендует регулярные прогулки, которые позволяют собаке исследовать окружающий мир, интеллектуальные игры, в частности, полосы препятствий и кормушки-головоломки, а также тренировки с положительным подкреплением, когда правильное поведение поощряется лакомствами.

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В соцсетях владельцы собак также поделились собственным опытом. Одни рассказали, что их питомцы ищут у них защиты, когда пугаются, спят рядом или ревнуют к другим домашним животным. Другие отметили, что по возвращении домой собака в первую очередь бежит приветствовать только одного человека, даже если одновременно пришли и другие члены семьи.

Напомним, что облизывание между котами не всегда означает привязанность. Учёные обнаружили, что в отдельных случаях оно может быть признаком скрытого конфликта и социальной напряжённости.

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