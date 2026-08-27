Ветеринар назвала 5 пород собак, которых она бы никогда не завела: в чём причина

Какие породы собак ни завела бы ветеринар / © Getty Images

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Американская ветеринар Рэйчел Сиу назвала пять пород собак, которых она сама не хотела бы заводить из-за особенностей поведения или повышенного риска серьезных проблем со здоровьем. В её список вошли боксеры, шарпеи, сенбернары, кавалер-кинг-чарльз-спаниели и мопсы.

Об этом сообщило издание Express.

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Ветеринар из Техаса поделилась своим мнением в видео на YouTube. Она подчеркнула, что это её личное мнение, сформированное прежде всего на основе медицинских проблем, с которыми она сталкивалась в своей практике.

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Боксер

Рэйчел назвала боксёров игривыми собаками, однако обратила внимание на значительное количество генетических проблем со здоровьем, характерных для этой породы. По её словам, эти собаки подвержены гистиоцитарному язвенному колиту, дегенеративной миелопатии и аортальному стенозу. У боксеров также встречается заболевание сердца, известное как боксерская кардиомиопатия, и повышенный риск некоторых видов рака. Кроме того, у боксеров брахицефальное строение черепа, из-за чего могут возникать проблемы с дыханием.

Шарпей

Шарпеи известны своими характерными складками кожи. В то же время именно эта особенность может способствовать развитию кожных инфекций. Ветеринар также обратила внимание на риск энтропиона — состояния, при котором веко заворачивается внутрь и может травмировать глаз. Среди других возможных проблем она назвала глаукому, дисплазию сетчатки и гипотиреоз.

Отдельно Рэйчел упомянула так называемую «лихорадку шарпея», которая может сопровождаться повышением температуры и отеком суставов, а в тяжелых случаях — привести к почечной недостаточности. По словам ветеринара, шарпеи преданны своим хозяевам, однако из-за истории породы как сторожевых собак могут настороженно относиться к незнакомцам, поэтому важное значение имеют правильное воспитание и дрессировка.

Сенбернар

В случае с сенбернаром ветеринарку больше всего беспокоят обильное слюноотделение и огромные размеры животного. Самцы этой породы могут весить примерно 63–81 кг. Рэйчел объяснила, что лично не хотела бы иметь собаку, которая физически способна легко одолеть её, если ситуация выйдет из-под контроля. В то же время она отметила, что при надлежащей дрессировке это не должно быть проблемой.

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Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Ветеринар назвала этих собак чрезвычайно милыми и подходящими для семей, однако именно состояние здоровья заставило бы её отказаться от такой породы. По её словам, у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей значительно выше риск заболевания митрального клапана — серьёзной патологии сердца, которая является одной из главных причин смерти представителей этой породы. Еще одной проблемой является сирингомиелия — неврологическое заболевание, поражающее спинной мозг и способное вызывать хроническую боль. Рэйчел отметила, что в своей практике видела собак этой породы, которые умирали в молодом возрасте из-за проблем со здоровьем.

Мопс

Последними в этот список попали мопсы. Ветеринар объяснила, что в целом не хотела бы заводить собак с брахицефальной, то есть сильно укороченной, мордой. Такая анатомическая особенность может вызывать проблемы с дыханием на протяжении всей жизни. По словам Рэйчел, некоторые такие собаки плохо переносят физические нагрузки, а летом особенно подвержены перегреву и тепловому удару. Строение морды также может повышать риск проблем с зубами, кожных инфекций и травм глаз.

В то же время ветеринар подчеркнула: этот перечень не означает, что эти породы являются «плохими». Все собаки, независимо от породы и присущих ей проблем, заслуживают надлежащего ухода и заботы.

Напомним, что некоторые собаки гораздо легче переносят перемены, реже нервничают и не требуют постоянного внимания со стороны хозяина. Ветеринар назвала пять пород, которые отличаются спокойным характером и способностью быстро адаптироваться.

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