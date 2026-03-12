Ветеринар назвала простую ежедневную привычку, которая может спасти вашу собаку

Собака / © Associated Press

Ветеринар призвала владельцев собак ежедневно мыть миску для воды и быть осторожными с общими мисками в пабах и ресторанах. По словам специалиста, простая 30-секундная процедура помогает уменьшить риск бактериального загрязнения и связанных с ним проблем со здоровьем животных.

Об этом сообщило издание Mirror.

Ветеринарка доктор Эмма Чандли объяснила, что даже с виду чистые миски могут представлять риск. Внутри них быстро образуется так называемая биопленка — слизистый слой бактерий, который накапливается на поверхностях со стоячей водой.

Специалист советует ежедневно тщательно мыть миску горячей мыльной водой, очищая ее изнутри и снаружи не менее 30 секунд. После этого посуду следует оставить высыхать на воздухе или вытереть чистым полотенцем.

Особую осторожность, по словам ветеринара, стоит проявлять во время прогулок в теплое время года, когда заведения часто выставляют общие миски с водой для животных. В такой воде могут накапливаться бактерии и другие загрязнители из окружающей среды.

У большинства здоровых собак контакт с такими микроорганизмами не приводит к серьезным последствиям. В то же время регулярное попадание вредных бактерий может повышать риск желудочно-кишечных заболеваний или, в редких случаях, инфекций, которые могут поражать почки.

Доктор Чандли напоминает, что хроническая болезнь почек у собак является прогрессирующим состоянием, при котором орган постепенно теряет способность фильтровать продукты обмена. Выявить ее на ранних этапах бывает сложно, так как симптомы часто развиваются постепенно.

К первым признакам ветеринары относят:

повышенную жажду и более частое мочеиспускание;

постепенную потерю веса;

вялость или изменение поведения;

тошноту, что может проявляться облизыванием губ;

снижение аппетита.

По мере прогрессирования заболевания могут появляться рвота, заметная потеря мышечной массы, сильная вялость и ухудшение состояния шерсти.

Риск развития болезни может быть выше у собак с определенными проблемами со здоровьем. Среди них — хронические инфекции почек, врожденные аномалии органа, длительные стоматологические заболевания, гипертония или эндокринные нарушения, в частности болезнь Кушинга. Кроме того, вероятность недуга увеличивается с возрастом.

Лечение хронической болезни почек обычно предусматривает долговременную терапию, адаптированную к состоянию конкретного животного. Она может включать специальную почечную диету с пониженным содержанием фосфора, медикаменты для контроля давления, борьбы с тошнотой или уменьшения потери белка с мочой. В некоторых случаях ветеринары рекомендуют инфузионную терапию.

Специалисты отмечают: полностью вылечить хроническую болезнь почек невозможно, однако при условии регулярного контроля и лечения многие собаки могут жить комфортно еще длительное время. Ветеринары советуют периодически проводить анализы крови и мочи, чтобы своевременно корректировать терапию.

При этом ежедневное мытье мисок остается одной из простых, но важных гигиенических привычек. Хотя грязная миска сама по себе не вызывает хроническую болезнь почек, плохая гигиена может повышать общие риски для здоровья домашних животных.

Напомним, ранее эксперты определили породы собак, которые чаще всего демонстрируют стабильный темперамент и сильную связь с человеком. Именно их называют самыми надежными компаньонами.