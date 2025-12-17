Ветеринар назвала собаку, за которой сложнее всего ухаживать

Бергамская овчарка / © Associated Press

Ветеринар назвала породу собаки, уход за которой считают самым сложным. По словам Джули Хант, именно потребности в груминге чаще всего становятся неожиданностью для владельцев и могут потребовать значительно больше времени и усилий, чем ожидают будущие хозяева.

Об этом сообщило издание ParadePets.

По ее словам, самой сложной в уходе породой является бергамская овчарка. Причина — уникальная шерсть, состоящая сразу из трех типов волос: подшерстка, шерстяного и жесткого «козьего». Она легко сваливается в колтуны и дреды, которые нельзя просто расчесывать, как у большинства собак. Особенно сложный период — от одного до двух лет, когда шерсть активно меняется и требует специальной техники ухода. Ветеринар советует в это время консультироваться с грумером, который имеет опыт работы именно с этой породой.

В то же время есть собаки, которые значительно менее прихотливы. По словам Хант, короткошерстные и небольшие породы обычно самые простые в уходе, ведь они меньше линяют и реже нуждаются в профессиональном груминге.

Среди таких пород она называет чихуахуа — короткая шерсть почти не нуждается в расчесывании, а купание требуется лишь при необходимости. Рассел-терьеры также не создают хлопот: достаточно периодически купать собаку, если она загрязнилась. Для тех, кто хочет крупного пса, хорошим вариантом станет грейхаунд — короткая шерсть и минимальные потребности в уходе, обычно хватает еженедельного расчесывания.

К неприхотливым породам также относится выжла: Американский кинологический клуб рекомендует расчесывать ее примерно раз в месяц. А короткошерстные таксы, несмотря на активные прогулки, редко нуждаются в грумере — главное следить за чистотой живота, который часто контактирует с грязью.

Эксперты отмечают: прежде чем заводить собаку, стоит реально оценить свои возможности. Потому что красивая шерсть — это не только эстетика, но и ежедневная ответственность.

