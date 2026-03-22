Ветеринар раскрыл, какие популярные породы кошек он никогда не завел бы из-за их характера

Ветеринарный врач поделился перечнем пород кошек, которых он лично не выбрал бы в качестве домашних любимцев. Свою позицию специалист объяснил как особенностями характера этих животных, так и рисками, связанными с их здоровьем.

Об этом сообщило издание Express.

Речь идет о ветеринаре по имени Бен, который обнародовал свои выводы в TikTok. Он отметил, что это его личное мнение, однако оно базируется на практическом опыте работы с животными. По его словам, выбор домашнего любимца должен быть взвешенным и учитывать не только внешний вид животного, но и условия проживания, финансовые возможности и время на уход.

Отдельно ветеринар обратил внимание на то, что будущим владельцам стоит оценивать темперамент породы и возможные проблемы со здоровьем, которые могут проявиться со временем.

В список пород, которые он бы не выбрал, вошли четыре популярных варианта.

Бенгальские коты , несмотря на эффектную внешность и характерную пятнистую шерсть, могут быть сложными для содержания. По словам ветеринара, эти животные сочетают черты диких и домашних котов. Они очень активны и нуждаются в постоянной стимуляции. В ветеринарной практике, как отмечает Бен, такие коты имеют репутацию агрессивных, что часто связано со страхом. Кроме того, не все дома могут обеспечить им необходимые условия.

Сфинксы — порода, которая известна отсутствием шерсти и ориентированностью на человека. Они часто ищут контакта, тепла и внимания. В то же время ветеринар отметил, что эта порода ему не нравится по личным причинам — он предпочитает пушистых котов.

Шотландские вислоухие коты вызывают у специалиста беспокойство из-за генетических особенностей. Их характерная черта — сложенные уши — связана с нарушением развития хрящевой ткани. По словам ветеринара, этот дефект влияет не только на уши, но и на все суставы животного. В результате такие коты часто сталкиваются с мучительным артритом уже в раннем возрасте.

Персидские кошки, несмотря на спокойный характер и популярность среди владельцев, также имеют ряд особенностей. Ветеринар обратил внимание на их плоскую мордочку, которая может вызывать проблемы с дыханием. По его словам, у таких животных часто сужены ноздри, изменено строение носовых проходов, а также нарушена работа слезных каналов. Это может усложнять их общее состояние и требовать дополнительного ухода.

