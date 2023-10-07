Ветеринар рассказал о породах собак, которым зимой понадобится теплая одежда

Дело в том, что бесшерстные и короткошерстные собаки не адаптированы к суровым зимним условиям, которые бывают в Украине в зимние месяцы. О каких именно идет речь?

Так многие породы просто не способны переносить холод. Их вывели искусственно в регионах с теплым климатом, поэтому в холодное время года им погодные условия не подходят. Это касается практически всех пород, не имеющих шерсти. В частности, китайской хохлатой, ксолоитцкуинтли и голого американского терьера.

Следует позаботиться о охотничьих породах, ведь они достаточно активны и любят побегать. Они часто обладают достаточно тонкой кожей, которая необходима для эффективного уровня отдачи тепла. Потому зимой их необходимо утеплять. Прежде всего, это касается таких пород, как джек-рассел-терьер, борзая и легавая.

Каким породам собак нужна одежда / Фото: Pexels

Что касается пород с короткими кавычками – корги, таксы – то у них живот и шея располагаются слишком близко к земле, поэтому, когда на улице снег или промерзшая земли, питомцы могут просто замерзнуть.

Также нужно защищать от холода декоративные породы собак. К примеру, стриженого пуделя.

А вот такие породы как сенбернары, ньюфаундленды, хаски, чау-чау, лайки не нужно одевать зимой. Это довольно большие собаки, давно приспособившиеся к изменениям климатических условий.

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