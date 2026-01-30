Ветеринары бьют тревогу: почти все владельцы животных совершают эту роковую ошибку во время кормления любимцев

Типичные ошибки при кормлении домашних питомцев / © pexels.com

Проблема ожирения домашних животных становится все более серьезной. Эксперты подчеркивают: основная ошибка владельцев — неверная оценка нужного количества корма и лакомства, пишет Newsweek.

Ветеринар Сэм Гилберт отмечает, что последствия лишнего веса могут существенно сократить жизнь любимца. Исследования показывают: животные с избыточным весом живут в среднем на два с половиной года меньше, чем их здоровые соплеменники.

Помимо сокращения продолжительности жизни, лишний вес повышает риск развития серьезных заболеваний: диабета, артрита, проблем с сердцем. Избыток жира провоцирует воспалительные процессы, вредящие суставам и позвоночнику животного.

Типичные ошибки владельцев

Одна из самых распространенных — постоянный доступ к корму: миски всегда полные, и животное питается в любое время. Еще одна — лакомства как проявление любви. Такие привычки могут оказать серьезное влияние на здоровье любимца.

Как избежать перекармливания

Эксперты советуют пользоваться мерными чашками и рассчитывать норму калорий индивидуально для каждой породы и размера животного. Рекомендуется составить график кормления и избегать постоянного доступа к пище.

Сегодня есть ряд продуктов, помогающих контролировать рацион. Например, миски для медленного поедания уменьшают скорость поглощения корма, предотвращают переедание и риск вздутия желудка. Головоломки-кормушки стимулируют умственную активность животного, заставляют его есть медленнее и поддерживают активный обмен веществ.

Специалисты призывают владельцев внимательно относиться к питанию своих любимцев, строго следуя советам ветеринаров по рациону и размеру порций. Это не только помогает избежать лишнего веса, но значительно улучшает качество жизни домашних животных.