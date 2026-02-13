Ветеринары назвали, 6 пород собак формируют самую сильную связь с человеком

Мопс / © Unsplash

Некоторые породы обладают особой способностью формировать тесную эмоциональную связь с людьми и ведут себя как прирожденные компаньоны. Ветеринары выделяют шесть собак, которые наиболее склонны к привязанности, имеют ласковый характер и легко адаптируются к жизни рядом с человеком.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Мопс

Мопсы тяготеют к постоянному присутствию хозяина и хорошо считывают настроение человека. По словам ветеринара Эйми Уорнер, эта порода стремится быть рядом в любой ситуации — от спокойного отдыха до активных игр. Любят физический контакт и комфортно чувствуют себя в семье.

Характер: общительный, игривый

Вес: 6,4-8,2 кг

Высота: 25-33 см

Продолжительность жизни: 13-15 лет

Лабрадор-ретривер

Одна из самых популярных пород в США, известная открытостью к людям и добрым нравом. Ветеринарка Чирл Бонк отмечает, что лабрадоры воспринимают большинство людей как потенциальных друзей. Они легко поддаются дрессировке, хорошо ладят с детьми и подходят для активных семей.

Характер: дружелюбный, активный, коммуникабельный

Вес: 25-36 кг

Высота: 55-62 см

Продолжительность жизни: 11-13 лет

Бостонский терьер

Породу называют «американским джентльменом» из-за характерного окраса. Бостон-терьеры быстро улавливают эмоциональное состояние человека и хорошо адаптируются к различным условиям. Они формируют глубокую связь с хозяином.

Характер: дружелюбный, живой, чувствительный

Вес: 5,4-11,3 кг

Высота: 25-30 см

Продолжительность жизни: 11-13 лет

Ирландский сеттер

Активная и выносливая собака для людей, которые много двигаются. Ветеринары называют ее отличным партнером для активного образа жизни. Порода долго сохраняет игривость и нуждается в физической нагрузке.

Характер: жизнерадостный, общительный, активный

Вес: 27-32 кг

Высота: 63-69 см

Продолжительность жизни: 12-15 лет

Золотистый ретривер

Порода известна высоким уровнем эмоциональной чувствительности. Золотистые ретриверы хорошо понимают человеческие чувства, легко обучаются и подходят для семей с детьми. Они адаптивны и преданны.

Характер: дружелюбный, умный, преданный

Вес: 25-34 кг

Высота: 55-61 см

Продолжительность жизни: 10-12 лет

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Небольшая порода, выведена именно как собака-компаньон. Любит тесный контакт с человеком, хорошо ладит с детьми и другими животными, имеет спокойный характер.

Характер: нежный, ласковый, грациозный

Вес: 5,9-8,2 кг

Высота: 30-33 см

Продолжительность жизни: 12-15 лет

