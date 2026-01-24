- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 2 мин
Ветеринары назвали 7 пород собак, которые чаще всего уничтожают вещи дома
Некоторые породы собак значительно чаще уничтожают мебель и обувь, чем другие. Ветеринары объяснили, почему жевание является нормальным поведением и как избежать разрушений в доме.
Семь активных пород собак особенно склонны уничтожать мебель и обувь, если не получают достаточной физической и умственной стимуляции. Специалисты объясняют: жевание — естественное поведение, помогающее животным снимать напряжение, бороться со скукой или переживать период прорезывания зубов у щенков.
Об этом сообщило издание Parade Pets.
Ветеринарные врачи Нита Васудеван и Эйми Уорнер отмечают, что разрушительные привычки возникают не из-за «плохого поведения», а из-за нехватки занятий и энергичности отдельных пород. Правильная дрессировка, регулярные прогулки и крепкие игрушки для жевания значительно уменьшают риск уничтоженных вещей в доме.
В список пород, которые чаще всего грызут предметы, вошли:
• Немецкий дог. Большие и дружелюбные собаки с мощными челюстями. Грызут, если им не хватает активности или стимуляции. Нуждаются в больших жевательных игрушках и ежедневных занятиях.
• бордер-колли. Необычайно умны и энергичны. Грызут не из-за силы зубов, а чтобы занять разум. Без постоянной умственной работы быстро ищут альтернативу — мебель или вещи.
• Лабрадор-ретривер. Естественно активны и любознательны, имеют привычку «носить все во рту». Без регулярных упражнений могут начать портить вещи на дому.
• Немецкая овчарка. Интеллектуальные рабочие собаки, которым необходимы и физические нагрузки, и задачи для мозга. Жевание для них — способ снять стресс или «выпустить» энергию.
• Ротвейлер. Сильные и уверенные собаки, которые часто грызут просто из-за удовольствия от процесса. Чтобы избежать проблем, нужны крепкие игрушки и ежедневные активные занятия.
• Сибирский хаски. Очень подвижные и выносливые. Их рабочая натура легко перерастает в деструктивное поведение, если у животного нет достаточной нагрузки. Даже после активных прогулок могут искать, что погрызть.
• Боксёр. Спортивные, игривые и эмоциональные. Если энергия не тратится на игры или пробежки, то боксер переключается на домашние вещи. Большое количество игрушек поможет снизить риск повреждений.
Напомним, ранее ветеринар назвал 5 популярных пород собак, которых сам никогда бы не завел.