Ветеринары назвали 7 пород собак, которые чаще всего уничтожают вещи дома

Хаски / © pixabay.com

Семь активных пород собак особенно склонны уничтожать мебель и обувь, если не получают достаточной физической и умственной стимуляции. Специалисты объясняют: жевание — естественное поведение, помогающее животным снимать напряжение, бороться со скукой или переживать период прорезывания зубов у щенков.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Ветеринарные врачи Нита Васудеван и Эйми Уорнер отмечают, что разрушительные привычки возникают не из-за «плохого поведения», а из-за нехватки занятий и энергичности отдельных пород. Правильная дрессировка, регулярные прогулки и крепкие игрушки для жевания значительно уменьшают риск уничтоженных вещей в доме.

В список пород, которые чаще всего грызут предметы, вошли:

• Немецкий дог. Большие и дружелюбные собаки с мощными челюстями. Грызут, если им не хватает активности или стимуляции. Нуждаются в больших жевательных игрушках и ежедневных занятиях.

• бордер-колли. Необычайно умны и энергичны. Грызут не из-за силы зубов, а чтобы занять разум. Без постоянной умственной работы быстро ищут альтернативу — мебель или вещи.

• Лабрадор-ретривер. Естественно активны и любознательны, имеют привычку «носить все во рту». Без регулярных упражнений могут начать портить вещи на дому.

• Немецкая овчарка. Интеллектуальные рабочие собаки, которым необходимы и физические нагрузки, и задачи для мозга. Жевание для них — способ снять стресс или «выпустить» энергию.

• Ротвейлер. Сильные и уверенные собаки, которые часто грызут просто из-за удовольствия от процесса. Чтобы избежать проблем, нужны крепкие игрушки и ежедневные активные занятия.

• Сибирский хаски. Очень подвижные и выносливые. Их рабочая натура легко перерастает в деструктивное поведение, если у животного нет достаточной нагрузки. Даже после активных прогулок могут искать, что погрызть.

• Боксёр. Спортивные, игривые и эмоциональные. Если энергия не тратится на игры или пробежки, то боксер переключается на домашние вещи. Большое количество игрушек поможет снизить риск повреждений.

