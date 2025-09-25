Ветеринары назвали 7 пород собак, которые подарят спокойствие и уют в доме

Немецкий дог / © Getty Images

Некоторые собаки не стремятся быть в центре внимания, однако именно они способны подарить своему хозяину особое ощущение спокойствия и домашнего уюта. Ветеринары объясняют: такие породы могут казаться сдержанными или даже отстраненными с незнакомцами, но в семейном кругу они раскрываются как чрезвычайно ласковые и преданные компаньоны.

Об этом сообщило издание ParadePets.

Доктор ветеринарных наук Лиза Кан из Embrace Pet Insurance отмечает, что подобные собаки часто демонстрируют тихую привязанность и прочную связь с семьей, оставаясь осторожными с новыми людьми. Ее коллега, ветеринарный врач Эйми Уорнер из Waggel, добавляет: тихие собаки медленно идут на контакт, но после завоевания доверия становятся настоящими друзьями.

В подборке специалистов — семь пород, которые чаще всего называют застенчивыми, однако именно благодаря этому они могут стать идеальными домашними любимцами:

Шиба-ину — древняя японская порода, известная своей независимостью. Они могут быть сдержанными с чужими людьми, однако очень преданы своим хозяевам и способны проявлять нежность в кругу семьи.

Бассет-гаунд — спокойные собаки с чрезвычайно чувствительным обонянием. Они предпочитают оставаться рядом с хозяином, чем активно контактировать с незнакомцами. Бассеты ласковые, но не надоедливые, и хорошо ладят с другими собаками.

Немецкий дог — несмотря на свой гигантский рост, эти собаки считаются тихими и ласковыми. С чужими они ведут себя сдержанно, однако в отношениях с владельцами проявляют нежность.

Басенджи — редко лают, поэтому их называют «тихими» или даже «кошачьими» собаками. Они самостоятельны, но активны и энергичны, что позволяет хозяину совмещать совместный отдых с временем наедине.

Ирландский волкодав — крупные собаки, которых из-за их спокойного характера называют «ласковыми великанами». Они предпочитают семейный круг и избегают шумных встреч с незнакомыми людьми.

Норфолкский терьер — маленькие и компактные собаки, которые в начале могут быть робкими, но, привыкнув, проявляют ласку и жизнерадостность. Они хорошо приспосабливаются к ежедневной жизни в квартире или доме.

Босерон — собаки с выразительной внешностью, которые на первый взгляд могут казаться угрожающими. На самом же деле они застенчивы с незнакомцами, но очень преданы своей семье. При этом эта порода требует активных занятий и дисциплины, поэтому больше подходит опытным владельцам.

Эксперты подчеркивают: сдержанные породы не означают равнодушные. Они избирательно проявляют привязанность и становятся преданными друзьями на всю жизнь для тех, кто сможет подарить им доверие и заботу.

