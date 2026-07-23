Ветеринары назвали 7 пород собак, которые становятся самыми преданными компаньонами

Золотистый ретривер / © pexels.com

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Некоторые породы собак особенно известны своей преданностью, кротостью и сильной эмоциональной связью с хозяевами. Ветеринарные эксперты отмечают, что при правильном воспитании и социализации такие питомцы могут стать настоящими членами семьи и оставаться рядом с человеком на протяжении всей жизни.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

По словам ветеринарной медсестры страховой компании Embrace Pet Insurance Эмбер Баттейгер, собаки, которые больше всего привязываются к своим хозяевам, обычно обладают несколькими общими чертами. Они ласковые, легко приспосабливаются к различным условиям жизни, стремятся проводить как можно больше времени рядом с людьми, а их уровень активности хорошо соответствует образу жизни семьи.

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Специалисты отмечают, что темперамент каждой собаки индивидуален, однако отдельные породы давно заслужили репутацию особенно верных и надежных компаньонов. Именно за сочетание доброжелательности, способности быстро учиться и крепко привязываться к людям ветеринары рекомендуют обратить внимание на семь пород.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер уже много лет остается одной из самых популярных семейных пород. Ветеринарный врач Эйми Уорнер отмечает, что эти собаки любят находиться рядом с хозяевами, легко обучаются благодаря высокому интеллекту и известны своим уравновешенным характером. В то же время эксперты напоминают, что ретриверы довольно сильно линяют.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Несмотря на небольшой размер, эта порода отличается сильной привязанностью к человеку. Ветеринар Нита Васудеван объясняет, что кавалер-кинг-чарльз-спаниели хорошо адаптируются к различным условиям проживания, поэтому комфортно чувствуют себя как в квартире, так и в частном доме. Они обладают спокойным характером, легко поддаются дрессировке и с удовольствием проводят время рядом с хозяевами.

Пудель

По словам Эмбер Баттейгер, пудели входят в число самых преданных собак благодаря сильной привязанности к людям и стремлению угодить своим хозяевам. Они легко обучаются, хорошо ладят с членами семьи и нуждаются в регулярной физической и умственной активности.

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Гаванский бишон

Гаванские бишоны известны тем, что быстро устанавливают прочную связь со своими хозяевами. Они любят участвовать в повседневной жизни семьи и с одинаковым удовольствием остаются дома или сопровождают хозяев на прогулках. По словам Эйми Уорнер, эти собаки активны, однако не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках.

Бишон-фризе

Ветеринары считают бишонов-фризе дружелюбными, общительными и очень ласковыми собаками. Они легко находят общий язык с людьми и не любят оставаться в стороне от семейной жизни. Эксперты советуют регулярно проводить с ними время, ведь представители этой породы довольно энергичны и нуждаются в общении.

Ши-тцу

Ветеринарный консультант Джо Майерс рекомендует ши-тцу тем, кто ищет спокойного домашнего питомца. Эту породу в своё время выводили для жизни рядом с людьми, поэтому она до сих пор отличается общительностью, ласковостью и желанием постоянно находиться рядом с хозяином. Кроме того, ши-тцу хорошо подходят для содержания в квартире.

Грейхаунд

Хотя грейхаундов обычно ассоциируют с высокой скоростью, ветеринары отмечают, что дома они ведут себя совсем иначе. По словам Эмбер Баттейгер, это нежные и преданные собаки, которые любят проводить время с хозяевами и часто стремятся отдыхать рядом с ними.

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Напомним, ранее мы сообщали, что спокойный характер собаки зависит не только от воспитания, но и от наследственности. Специалисты назвали семь пород, которые часто рекомендуют людям, мечтающим о уравновешенном домашнем питомце.

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