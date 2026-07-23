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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Ветеринары назвали 7 пород собак, которые становятся самыми преданными компаньонами

Если вы планируете завести собаку, стоит учитывать не только внешность, но и характер породы. Ветеринары составили список собак, которые лучше всего подходят на роль преданного компаньона.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Золотистый ретривер

Золотистый ретривер / © pexels.com

Некоторые породы собак особенно известны своей преданностью, кротостью и сильной эмоциональной связью с хозяевами. Ветеринарные эксперты отмечают, что при правильном воспитании и социализации такие питомцы могут стать настоящими членами семьи и оставаться рядом с человеком на протяжении всей жизни.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

По словам ветеринарной медсестры страховой компании Embrace Pet Insurance Эмбер Баттейгер, собаки, которые больше всего привязываются к своим хозяевам, обычно обладают несколькими общими чертами. Они ласковые, легко приспосабливаются к различным условиям жизни, стремятся проводить как можно больше времени рядом с людьми, а их уровень активности хорошо соответствует образу жизни семьи.

Специалисты отмечают, что темперамент каждой собаки индивидуален, однако отдельные породы давно заслужили репутацию особенно верных и надежных компаньонов. Именно за сочетание доброжелательности, способности быстро учиться и крепко привязываться к людям ветеринары рекомендуют обратить внимание на семь пород.

  • Золотистый ретривер

Золотистый ретривер уже много лет остается одной из самых популярных семейных пород. Ветеринарный врач Эйми Уорнер отмечает, что эти собаки любят находиться рядом с хозяевами, легко обучаются благодаря высокому интеллекту и известны своим уравновешенным характером. В то же время эксперты напоминают, что ретриверы довольно сильно линяют.

  • Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Несмотря на небольшой размер, эта порода отличается сильной привязанностью к человеку. Ветеринар Нита Васудеван объясняет, что кавалер-кинг-чарльз-спаниели хорошо адаптируются к различным условиям проживания, поэтому комфортно чувствуют себя как в квартире, так и в частном доме. Они обладают спокойным характером, легко поддаются дрессировке и с удовольствием проводят время рядом с хозяевами.

  • Пудель

По словам Эмбер Баттейгер, пудели входят в число самых преданных собак благодаря сильной привязанности к людям и стремлению угодить своим хозяевам. Они легко обучаются, хорошо ладят с членами семьи и нуждаются в регулярной физической и умственной активности.

  • Гаванский бишон

Гаванские бишоны известны тем, что быстро устанавливают прочную связь со своими хозяевами. Они любят участвовать в повседневной жизни семьи и с одинаковым удовольствием остаются дома или сопровождают хозяев на прогулках. По словам Эйми Уорнер, эти собаки активны, однако не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках.

  • Бишон-фризе

Ветеринары считают бишонов-фризе дружелюбными, общительными и очень ласковыми собаками. Они легко находят общий язык с людьми и не любят оставаться в стороне от семейной жизни. Эксперты советуют регулярно проводить с ними время, ведь представители этой породы довольно энергичны и нуждаются в общении.

  • Ши-тцу

Ветеринарный консультант Джо Майерс рекомендует ши-тцу тем, кто ищет спокойного домашнего питомца. Эту породу в своё время выводили для жизни рядом с людьми, поэтому она до сих пор отличается общительностью, ласковостью и желанием постоянно находиться рядом с хозяином. Кроме того, ши-тцу хорошо подходят для содержания в квартире.

  • Грейхаунд

Хотя грейхаундов обычно ассоциируют с высокой скоростью, ветеринары отмечают, что дома они ведут себя совсем иначе. По словам Эмбер Баттейгер, это нежные и преданные собаки, которые любят проводить время с хозяевами и часто стремятся отдыхать рядом с ними.

Напомним, ранее мы сообщали, что спокойный характер собаки зависит не только от воспитания, но и от наследственности. Специалисты назвали семь пород, которые часто рекомендуют людям, мечтающим о уравновешенном домашнем питомце.

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Дата публикации
Количество просмотров
164
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