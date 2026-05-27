Ветеринары назвали лучших собак-компаньонов для людей, которые живут одни
Ветеринары назвали породы собак, которые лучше всего адаптируются к жизни с одним хозяином. В список вошли как маленькие квартирные компаньоны, так и большие преданные собаки.
Выбор собаки для человека, который живет один, зависит не только от симпатии к определенной породе. Ветеринары советуют учитывать ритм жизни, жилищные условия, уровень активности и количество времени, которое владелец проводит дома. Именно поэтому некоторые породы лучше адаптируются к жизни в единоличном домохозяйстве и быстрее формируют тесную эмоциональную связь с человеком.
Об этом сообщило издание Parade Pets.
Специалисты отмечают, что для одиноких людей чаще всего подходят собаки, которые преданы хозяину, легко приспосабливаются к квартире или небольшому дому и не слишком тяжелые в уходе. К такому списку ветеринары причислили акиту, мопса, йоркширского терьера, шиба-ину, бульдога, чихуахуа и басенджи.
Ветеринарка Эйми Уорнер объяснила, что при выборе собаки стоит прежде всего оценивать собственный образ жизни и график работы. По ее словам, некоторые породы особенно хорошо чувствуют себя в стабильной среде, где имеют одного постоянного хозяина и четкую рутину.
Одной из лучших пород для одиноких людей ветеринары называют акиту. Эта японская порода известна сильной преданностью и склонностью формировать глубокую связь с одним человеком. В то же время специалисты отмечают, что акита больше подходит людям, которые уже имеют опыт содержания собак, ведь животное требует последовательного воспитания и ранней социализации. Также порода имеет выраженные охранные инстинкты.
Мопсы, наоборот, считаются более легкими и общительными компаньонами. Ветеринарка Лиза Кан отмечает, что эти собаки очень ориентированы на людей, любят внимание и хорошо адаптируются к жизни в небольших квартирах. Однако из-за плоской морды мопсы могут иметь проблемы с дыханием и нуждаются в уходе за кожными складками.
Йоркширские терьеры также вошли в перечень лучших собак-компаньонов для одиноких людей. Несмотря на небольшой размер, они обладают энергичным характером и сильно привязываются к своему владельцу. Специалисты обращают внимание, что йорки мало линяют и не нуждаются в сложной уборке в доме, а их компактный размер позволяет легко брать собаку с собой.
Еще одной породой, которую советуют людям, живущим в одиночку, стала шиба-ину. По словам ветеринаров, эти собаки сочетают независимость и привязанность к хозяину. Они менее навязчивы, чем некоторые другие породы, редко бывают слишком шумными и могут комфортно жить даже в компактном жилье, если получают достаточно физической активности.
Бульдогов специалисты называют хорошим вариантом для спокойных людей, которые любят тихую домашнюю атмосферу. Эти собаки много времени проводят рядом с хозяином и легко привыкают к стабильному ритму жизни. В то же время ветеринары предупреждают, что бульдоги также склонны к проблемам с дыханием.
Среди маленьких пород ветеринары отдельно выделили чихуахуа. Они быстро привязываются к своему человеку, не требуют много пространства и хорошо чувствуют себя в квартирах. Короткошерстные чихуахуа также не требуют сложного ухода и больших физических нагрузок.
В список попал и басенджи - порода, которую часто сравнивают с котами из-за независимого характера и чистоплотности. По словам Лизы Кан, эти собаки могут быть очень ласковыми со своим хозяином, но при этом не слишком навязчивыми. Однако басенджи требуют много активности и умственной стимуляции, поскольку быстро скучают.
