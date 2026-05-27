Ветеринары назвали лучших собак-компаньонов для людей, которые живут одни

Акита / © Pexels

Реклама

Выбор собаки для человека, который живет один, зависит не только от симпатии к определенной породе. Ветеринары советуют учитывать ритм жизни, жилищные условия, уровень активности и количество времени, которое владелец проводит дома. Именно поэтому некоторые породы лучше адаптируются к жизни в единоличном домохозяйстве и быстрее формируют тесную эмоциональную связь с человеком.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Специалисты отмечают, что для одиноких людей чаще всего подходят собаки, которые преданы хозяину, легко приспосабливаются к квартире или небольшому дому и не слишком тяжелые в уходе. К такому списку ветеринары причислили акиту, мопса, йоркширского терьера, шиба-ину, бульдога, чихуахуа и басенджи.

Реклама

Ветеринарка Эйми Уорнер объяснила, что при выборе собаки стоит прежде всего оценивать собственный образ жизни и график работы. По ее словам, некоторые породы особенно хорошо чувствуют себя в стабильной среде, где имеют одного постоянного хозяина и четкую рутину.

Одной из лучших пород для одиноких людей ветеринары называют акиту. Эта японская порода известна сильной преданностью и склонностью формировать глубокую связь с одним человеком. В то же время специалисты отмечают, что акита больше подходит людям, которые уже имеют опыт содержания собак, ведь животное требует последовательного воспитания и ранней социализации. Также порода имеет выраженные охранные инстинкты.

Мопсы, наоборот, считаются более легкими и общительными компаньонами. Ветеринарка Лиза Кан отмечает, что эти собаки очень ориентированы на людей, любят внимание и хорошо адаптируются к жизни в небольших квартирах. Однако из-за плоской морды мопсы могут иметь проблемы с дыханием и нуждаются в уходе за кожными складками.

Йоркширские терьеры также вошли в перечень лучших собак-компаньонов для одиноких людей. Несмотря на небольшой размер, они обладают энергичным характером и сильно привязываются к своему владельцу. Специалисты обращают внимание, что йорки мало линяют и не нуждаются в сложной уборке в доме, а их компактный размер позволяет легко брать собаку с собой.

Реклама

Еще одной породой, которую советуют людям, живущим в одиночку, стала шиба-ину. По словам ветеринаров, эти собаки сочетают независимость и привязанность к хозяину. Они менее навязчивы, чем некоторые другие породы, редко бывают слишком шумными и могут комфортно жить даже в компактном жилье, если получают достаточно физической активности.

Бульдогов специалисты называют хорошим вариантом для спокойных людей, которые любят тихую домашнюю атмосферу. Эти собаки много времени проводят рядом с хозяином и легко привыкают к стабильному ритму жизни. В то же время ветеринары предупреждают, что бульдоги также склонны к проблемам с дыханием.

Среди маленьких пород ветеринары отдельно выделили чихуахуа. Они быстро привязываются к своему человеку, не требуют много пространства и хорошо чувствуют себя в квартирах. Короткошерстные чихуахуа также не требуют сложного ухода и больших физических нагрузок.

В список попал и басенджи - порода, которую часто сравнивают с котами из-за независимого характера и чистоплотности. По словам Лизы Кан, эти собаки могут быть очень ласковыми со своим хозяином, но при этом не слишком навязчивыми. Однако басенджи требуют много активности и умственной стимуляции, поскольку быстро скучают.

Реклама

Напомним, ранее кинолог честно признался, почему никогда не завел бы собаку популярной породы. По его словам, энергичность этой породы часто становится неожиданной проблемой для владельцев.

Новости партнеров