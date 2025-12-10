Ветеринары назвали популярный ингредиент праздничных блюд, опасный для собак

Собака / © Getty Images

Ветеринарные специалисты призывают владельцев собак внимательно следить за праздничным меню: распространенный ингредиент, который добавляют в начинки, соусы и колбаски, может быть опасным для животных.

Об этом сообщило издание Express.

Речь идет о луке — продукте, который во время рождественских застолий часто попадает на стол и способен вызвать у собак тяжелые проблемы со здоровьем.

По данным Британской ветеринарной ассоциации, 80% специалистов ежегодно фиксируют случаи отравления домашних любимцев во время праздников. Лук в любой форме — сырой, вареный или в виде порошка — представляет серьезный риск. Его составляющие могут разрушать эритроциты собаки и вызывать анемию, слабость и одышку.

Ветеринар Вероника Хиггс подчеркнула, что все части растения токсичны для собак: «Все части лука токсичны для собак, включая луковицу, листья, сок и обработанные порошки. Ни одну форму лука не следует включать в рацион или лакомства вашего любимца».

Кроме этого, праздничные подливы и колбаски часто содержат много соли, что может вызвать перегрузку организма, повышение давления и даже солевую токсичность.

Специалисты напоминают, что не только еда испортит животному праздник: даже небольшое количество алкоголя вызывает рвоту, дезориентацию и резкое падение уровня сахара в крови.

Несмотря на ограничения, собака все же может иметь собственное «безопасное меню». Эксперты советуют выбирать простые блюда из грудки индейки без кожи и костей, вареную или паровую морковь и листовую зелень. Пюре из сладкого картофеля — еще один безопасный вариант, богатый витаминами и клетчаткой. Из тушеной индейки можно сделать несоленый бульон для любимца.

Эксперты отмечают: контроль — ключевой. Собакам стоит заранее научить команду «оставь это» и не давать доступа к пище, которая может быть для них вредной.

«Каждый год мы слышим, как люди говорят, что их собака съела шоколад или употребила алкоголь и выжила, но это не значит, что это безопасно. Токсичность зависит от размера, возраста и даже генетики собаки, поэтому то, что может перенести одна собака, может привести к серьезному заболеванию другой», — предупредил Седлер.

Эксперты отмечают, что случаи, когда собака без последствий съела алкоголь или шоколад, не стоит воспринимать как норму: реакция на токсичные продукты у разных животных существенно отличается и зависит от их веса, возраста и индивидуальных особенностей.

Напомним, зимой собаки сталкиваются с рисками, которые многие владельцы даже не замечают. Ветеринарка назвала пять действий, защищающих животных в холод.