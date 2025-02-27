Ветеринары назвали продукты, которыми категорически нельзя кормить кошек, и вот почему

Здоровье домашних животных во многом зависит от рациона, некоторые продукты могут причинить вред кошкам, стать причиной расстройства пищеварения и спровоцировать появление серьезных заболеваний.

Рассказываем, чем нельзя кормить кошек, чтобы не навредить их здоровью.

Какие продукты следует исключить из рациона кошек: полный список

Жирное красное мясо – свинина, баранина. Такие продукты плохо усваиваются организмом животного, повышают нагрузку на печень, что может привести к заболеванию панкреатитом. Рыба с костями. Мелкие кости могут травмировать ротовую полость животного, а также пищевод и кишечник. Молоко. Взрослые коты часто страдают непереносимостью лактозы, вызывающей у животных диарею и вздутие. Хлебобулочные изделия. В таких продуктах содержатся дрожжи, вызывающие брожение в желудке. Шоколад и сладости. Лакомство содержит теобромин – вещество, которое крайне токсично для кошек. Лук и чеснок. Эти овощи могут спровоцировать разрушение эритроцитов в крови и развитие анемии. Авокадо, виноград, цитрусовые, сырой картофель. Да, этот список может показаться странным, однако некоторые пушистики обожают сырые овощи и фрукты, которые могут стать причиной расстройства пищеварения и даже отравления.

Можно ли постоянно кормить кота сухим кормом

Качественный сухой корм представляет собой сбалансированное питание, предназначенное для кошек. Однако необходимо следить за тем, чтобы у животного всегда был доступ к свежей воде. Недостаток жидкости в рационе может привести к заболеваниям почек и мочевыводящих путей.

Но если в основе питания животного – натуральные продукты, необходимо проконсультироваться с ветеринаром, чтобы рацион был сбалансирован и безопасен для вашего домашнего питомца.

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