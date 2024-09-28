Ветряная оспа: какие есть мифы вокруг болезни и особенности лечения

Некоторые факты и советы помогут понять, как не навредить себе.

Ветряная оспа (ветрянка), к сожалению, является очень распространенным острым вирусным заболеванием. Болеют преимущественно дети, но не всегда.

Можно ли купаться при ветрянке, какие особенности лечения и что делать во избежание рубцов – читайте в материале.

Топ7 мифов вокруг ветрянки

1. Купаться нельзя

Это один из самых распространенных предрассудков. Но запомните: во время ветрянки можно и нужно купаться. Главное не тереть тело мочалкой и полотенцем.

2. Поможет только "зеленка"

История с раствором бриллиантового зеленого "зеленка" берет свое начало из далекого СССР. Правда заключается в том, что она не является действенным антисептиком. Заменить средство можно хлоргексидином, повидон-йодом или перекисью водорода.

3. Болеет только маленькие дети

Общеизвестно, что ветряной оспой чаще всего болеют дети. Впрочем, взрослые также подвержены болезни, хотя и значительно реже.

4. Заразиться можно только при непосредственном контакте

Известно, что вирус Varicella Zoster Virus передается воздушно-капельным путём. Вам достаточно постоять рядом с больным, чтобы заразиться. Совершенно не обязательно касаться сыпи на теле, как нередко считают люди.

5. Обращаться к медикам не обязательно

Не стоит забывать, что ветрянка может приводить к летальным случаям. Да, это происходит нечасто. Но пренебрегать консультацией и помощью специалистов небезопасно. У человека могут развиться осложнения, такие как: инфекции кожи, пневмония и т.д. Особенно ветрянка "бьет" по новорожденным, 18-20-летним взрослым, беременным женщинам и пожилым людям.

Если заболел ребенок, обращаться нужно к педиатру или детскому инфекционисту, в случае взрослых – терапевту или инфекционисту.

6. Болезнь проходит бесследно

У определенного процента людей после заболевания вирус сохраняется в нервных узлах организма до конца жизни. Если иммунитет ослаблен, он может "проснуться" снова. Нередко это приводит к развитию вторичной инфекции – опоясывающего лишая (герпеса).

7. Вакцинация не требуется

Медики отмечают: вакцинация от ветряной оспы является одной из самых эффективных, когда-то разработанных. Так что делать прививки важно.

Особенности лечения

В рамках лечения больному важно преодолеть симптомы и осложнения заболевания. Специалисты рекомендуют:

пить достаточно воды;

не расчесывать "пузыри", чтобы не занести инфекцию;

ежедневно принимать душ или ванну, после чего полностью вытереть кожу полотенцем;

внутрь принимать антигистаминные средства и местно обрабатывать сыпь раствором с каламином;

следует увлажнять "корочку" жирными кремами или вазелином;

чтобы "взбивать" высокую температуру, приносящую дискомфорт, можно принимать парацетамол, но не ибупрофен;

если человек имеет сыпь в зоне полости рта, следует убрать из рациона горячую, острую, соленую, кислую и твердую пищу.

Как избежать появления рубцов

После заболевания есть риск появления шрамов на месте, где были "пузырьки". Это может произойти в случае, если они были глубокими и долго не зажили. Также рубцы часто остаются у людей с ослабленным иммунитетом.

В случае скопления гноя также могут остаться шрамы. Инфицирование ран, как уже отмечалось, происходит при расчесывании и травмировании пузырьков.

Категорически нельзя срывать корочки, которые образуются на месте высыпаний, пока они полностью не заживут. Рубцы либо могут остаться навсегда, либо будут нуждаться в косметических процедурах в будущем. Чтобы сработать на опережение, врачи советуют использовать специальные гели, мази и кремы.

Как мы писали ранее, в Ровенской области годовалая девочка из-за ветрянки пережила остановку сердца, луна находилась в коме, а ее мягкие ткани туловища повредились кое-где до костей. К счастью, медики спасли ее.

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