Вино для глинтвейна: какое лучше всего подходит для ароматного зимнего напитка

Глинтвейн.

Глинтвейн – пряный напиток, который очень популярен зимой. Для его приготовления лучше всего подходит сухое или полусухое красное или белое вино.

Какое вино выбрать для приготовления глинтвейна, читайте в материале ТСН.ua.

Красное вино

Сухое или полусухое красное вино обладает достаточной кислотностью и насыщенным вкусом, который хорошо сочетается со специями и цитрусовыми. Благодаря этому появляется насыщенный и приятный вкус. Слишком сладкие вина могут перебивать аромат пряностей.

Важно выбирать качественное столовое вино средней ценовой категории. Дешевые варианты могут придать напитку неприятную кислотность. В то время как дорогие вина лучше оставить для дегустации в чистом виде.

Оптимальные сорта винограда, из которого изготовлено вино, – Мерло, Каберне Совиньон, Пино Нуар, Темпранильо. Они обладают мягким вкусом без резкой терпкости, благодаря чему глинтвейн получается гармоничным и сбалансированным.

Белое вино

Для такого глинтвейна лучше выбирать сухие или полусухие ароматные белые вина. Они обладают свежей кислотностью и нежным фруктовым профильом, который прекрасно сочетается с легкими специями.

Белый глинтвейн должен быть лёгким и ароматным. Слишком сладкие вина лучше не использовать, потому что они делают глинтвейн тяжелым и приторным, особенно в сочетании с медом или сахаром.

Лучшие сорта винограда – Рислинг, Пино Гриджио, Совиньон Блан, Шардоне. Эти вина придадут напитку фруктовой свежести, легкой кислинке и травяным нотам. И, что главное, они будут легко сочетаться со специями.

