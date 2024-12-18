Вино для глинтвейна: какое лучше всего подойдет для ароматного зимнего напитка

Глинтвейн может быть как алкогольным, так и безалкогольным.

Глинтвейн – пряный напиток, который очень популярен зимой. Он согреет во время прогулки на улице и создаст хорошую атмосферу во время просмотра фильма дома. Чтобы напиток получился вкусным и ароматным, важно подобрать подходящее вино и добавки.

Какое вино выбрать и какие специи добавить в материале ТСН.ua.

Едва ли не лучше всего для этого ароматного напитка подойдет сухое или полусухое вино. Не пытайтесь купить самое дорогое – качественное столовое будет то, что нужно. Урегулировать уровень сладости можно медом или сахаром.

Классический глинтвейн варится из красного вина. Очень популярным становится напиток из белого вина. Впрочем, чтобы напиток с ним получился выразительным, нужно добавить больше подсластителей, чем к красному.

А еще глинтвейн можно приготовить из сока. Тогда напиток будет безалкогольным, но не менее вкусным. Лучше всего подойдет виноградный, яблочный или клюквенный сок. Также приготовить напиток можно из чая каркаде. Такой глинтвейн не только согреет, но поможет расслабиться.

Что касается специй, трудно представить этот зимний напиток корицы и гвоздики. Также ароматным его сделают бадьян, кардамон, мускатный орех.

Напомним, мы также писали рецепт глинтвейна с яблоком и апельсином. Простой в приготовлении, но очень вкусный и ароматный, этот напиток станет идеальным спутником для праздничных вечеров с друзьями или спокойных вечеров наедине.

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