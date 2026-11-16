Винтажные сокровища за копейки: что искать в секонд-хендах для уюта и порядка дома

Что купить в секонд-хенде для дома / © Unsplash

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Барахолки и секонд-хенды нередко подбрасывают интересные варианты, чем дополнить жилье. Там можно найти причудливые вазы, интересные тарелки и вещи, которые будут служить не один десяток лет. К чему стоит присмотреться на секонд-хенде в следующий раз, чтобы потратить деньги на что-нибудь красивое и полезное в быту?

Об этом рассказывает The Spruce.

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Что интересного взять в секонд-хенде для быта: топ идей

Покупка вещей в секонд-хенде — это, прежде всего, поддержка осознанного потребления и дополнение собственных образов и быта за небольшие деньги. Специалисты по наведению порядка в домах хорошо знают, какие вещи с барахолок действительно ценны.

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Для специалиста по организации пространства Меган Кессман секонд-хенды — главный источник недорогих, но стильных решений для дома. В ее обязательном списке поисков всегда есть стеклянные баночки и керамическая посуда.

Фото: Unsplash / © Unsplash

«Они — мои беспроигрышные варианты, ведь сочетают в себе практичность и красоту», — рассказывает Кессман.

В такой посуде она советует хранить сыпучие продукты типа муки или сахара, складывать мелкую косметику в ванной или держать в них канцелярские принадлежности на рабочем столе.

Фото: Unsplash / © Unsplash

Индустриальные металлические шкафчики на барахолках могут попадаться значительно реже, но взять себе хотя бы один такой стоит. Креативный директор Стефани Гринберг советует ставить их в коридорах или гардеробных для сезонной верхней одежды, шапок и рукавиц или спортивного инвентаря. Такие шкафчики имеют винтажный шарм и помогают упорядочить одежду.

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Фото: Unsplash / © unsplash.com

Также эксперты советуют обращать внимание на винтажные лотки для столовых приборов. Магазинные, конечно, стоят недорого и могут хорошо выполнять свою работу, но большинство из них — пластмассовые и скучные.

Старинный деревянный органайзер может кардинально изменить вид кухонного ящика.

Фото: Unsplash / © Unsplash

Тем, кто ищет вместительные тайники, которые будут одновременно работать как арт-объекты в интерьере, основательница тематического портала об упорядочении жилья Кара Палмер советует купить на секонд-хенде винтажные чемоданы.

В антикварных магазинах и на блошиных рынках нередко встречаются замечательные экземпляры разных цветов и размеров, которые удобно ставить один на другой.

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Фото: Unsplash / © Unsplash

Обратите внимание и на плетеные корзины. Плетеные являются хорошим вариантом, потому что могут органично вписаться в любой уголок жилья. Их можно использовать для тапочек, различной обуви, детских игрушек, пледов и садовых принадлежностей.

Винтажные подносы и вращающиеся подставки будут настоящей находкой. Они могут помочь организовать пространство на летней кухне или дополнить интерьер столовой.

«Хороший поднос способен навести порядок в загроможденном кофейном уголке или на столешнице в ванной, а вращающиеся подставки идеально подходят для неудобных углов в шкафах», — добавляет Кессман.

Фото: Unsplash / © Unsplash

Среди настенных аксессуаров, которые стоит искать на барахолках, Кессман выделяет рамки и ключницы с крючками — они открывают широкое пространство для творческих уголков дома.

«Смастерите из них витрины для украшений или органайзеры-стенды для ключей и мелких инструментов», — предлагает эксперт.

Обычные настенные крючки станут настоящим спасением для хранения сумок и шарфов, когда свободного места на полу и полках уже не осталось.

Кашпо и вазоны из секонд-хендов совсем не обязательно использовать по прямому назначению.

«В помещении в них можно держать кухонную утварь, кисти для макияжа или мелкий садовый инвентарь. А на улице большие горшки отлично подойдут для хранения дров».

Палмер также рекомендует владельцам загородных домов присмотреться к старым деревянным ящикам, потому что они могут стать надежной тарой для самых разных вещей.

Но самым интересным, что можно найти на барахолках, являются старые винтажные многоярусные подставки для десертов. Это настоящее сокровище, которое можно использовать под косметику в ванной или для рукоделия.

Фото: Unsplash / © Unsplash

Находки в секонд-хенде: последние новости

Напомним, коллекционер и исследовательница старинной бижутерии поделилась в TikTok историей о том, как случайно нашла на секонд-хенде редкое винтажное украшение.

Среди обычного хлама она за символические 50 гривен купила подвеску из художественно ценного сапфиритового стекла, которая стала главным украшением ее коллекции. Кроме сапфирита, женщина раньше находила на раскладках изделия из муранского стекла и украшения с 24-каратным золочением.

По словам блогера, хотя большинство товаров на таких раскладках составляет китайские пластиковые или стеклянные подделки без всякой ценности, тщательный осмотр помогает найти настоящие раритеты.

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