VIP-комфорт в аэропортах: назван лайфхак для доступа к лаунжам с едой и душем

Забудьте о шуме и неудобных креслах: путешественники нашли способ пользоваться VIP-лаунжами аэропортов мира с бесплатной едой, напитками и душем всего за 69 фунтов стерлингов в год (около 3800 грн). Узнайте, как Priority Pass открывает двери в 1700+ эксклюзивных зон отдыха.

Об этом пишет Daily Mail.

Путешественники поделились советом, который позволяет наслаждаться преимуществами VIP-зон в аэропортах — от бесплатных напитков и обедов до удобных зон отдыха — всего за 69 фунтов в год. Речь идет о Priority Pass — крупнейшей в мире независимой программе доступа к лаунжам, что дает возможность получить «сервис первого класса» за значительно меньшие деньги.

Что такое Priority Pass?

Этот сервис открывает двери в более чем 1700 лаунжей в 600+ городах мира, где можно спрятаться от шума аэропорта и провести время в комфорте.

Кроме того, приложение Priority Pass помогает быстро ориентироваться в терминале, пользоваться интерактивными картами и находить дополнительные услуги — от ресторанов до SPA прямо в аэропорту.

Вход в лаунжи зависит от загруженности, однако в отдельных случаях доступно предварительное бронирование за небольшую доплату.

Сейчас действует выгодное предложение: скидка 30%. Это означает, что доступ можно получить уже от 48 фунтов (2600 грн) плюс 24 фунта (1300 грн) за посещение. Акция продлится до 31 декабря 2025 года.

Лаунжи в аэропортах для каждого

Когда-то эти зоны были исключительно для VIP-пассажиров, но теперь они открыты для всех желающих. Priority Pass делает ожидание рейса значительно приятнее и менее стрессовым.

Лаунжи — это удобное место, где можно перекусить, выпить бокал вина или даже принять душ перед полетом.

Стоимость и планы

Программа предлагает три варианта абонементов:

Standard — 69 фунтов в год + 24 фунта за каждый вход. Для тех, кто летает несколько раз в год.

Standard Plus — 229 фунтов в год (12 700 грн), включает 10 посещений бесплатно, далее по 24 фунта. Оптимально для частых путешественников.

Prestige — 419 фунтов в год (23 300 грн), безлимитный доступ.

Во всех тарифах есть возможность пригласить гостя за 24 фунта.

Что еще предлагает Priority Pass?

Свободные места без очередей и давки.

Питание и напитки, включая алкоголь (в большинстве лаунжей).

Эксклюзивный доступ к ресторанам, магазинам, зонам для сна и SPA в отдельных аэропортах.

Сегодня Priority Pass работает в 145 странах мира и 600 городах. Независимо от того, летите вы в Европу или Южную Америку, можно начать путешествие в комфорте, без стресса и суеты.

К слову, ранее сообщалось о том, как получить бесплатный апгрейд до бизнес- или первого класса в самолете. Работники Skyscanner поделились тремя действенными советами, как увеличить шансы на такой приятный сюрприз: регистрируйтесь первыми, вступайте в программы лояльности и будьте вежливыми с персоналом.