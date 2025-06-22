Вишнево-красная помада: как подобрать и кому подойдет тренд лета 2025

Помада. / © Credits

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Вишнево-красный цвет стоит добавить в список палитры, которые следует наносить на губы летом. Матовая или глянцевая, оттенок не совсем созревшей вишни или наоборот – слишком перезрелого фрукта – выбор за вами. Ведь вишнево-красный цвет помады идеально дополнит свежий летний образ.

Подробнее о лучшем цветовом тренде лета 2025, в материале Vogue.

Вишневая помада придает шарму. Она окутывает губы цветом с высоким уровнем соблазна, но в то же время остается жизнерадостной и легкой.

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Кому подходит вишневая помада

Все зависит от вашего природного цвета кожи. Как только вы найдете нужный оттенок – его использование безгранично.

Барышням с более темной кожей, стоит отдать предпочтение помаде кораллового оттенка. Тем, у кого средиземноморский цвет лица лучше всего подойдет оттенок сливы или малины. Обладательницам холодного подтона будет подходить вишнево-винный цвет помады. Для женщин со светлой кожей лучше подойдет вишневый цвет с розовым подтоном.

Как выбрать вишневую помаду

Кроме учета особенностей и тонов лица, важно учитывать эффект, который вы хотите создать.

Более темный цвет помады – это идеальный макияж для вечера. Возможно, немного меньше он подойдет для хорошего летнего и солнечного дня. Поэтому для прогулок днем лучше выбрать более светлый и яркий оттенок. Он придаст образу свежести и естественности.

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В общем, выбирайте более темную или более светлую вишневую помаду в зависимости от образа и момента, когда вы будете ее носить на губы.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать губы зрительно полнее. Ведь секрет рыхлых губ не только в генетике или инъекциях. Удачная комбинация увлажнения, правильного карандаша, растушевки и световых акцентов может подарить губам новый объем за несколько минут.