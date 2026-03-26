Вишня будет сладкой как мед – просто посыпьте дерево этим удобрением

Важным в выращивании фруктовых деревьев надлежащий уход. Чтобы плоды вишни были сочными и сладкими, следует использовать удобрение, которое одновременно эффективно и натурально.

Садоводы отмечают, что вишни лучше всего растут в солнечных, теплых и защищенных от ветра местах. Земля должна быть плодородной, хорошо дренированной, а также богатой минералами - калием и кальцием. Плодовое дерево не любит тяжелые, переувлажненные почвы или кислую среду. Именно поэтому для выращивания вишни следует выбрать удобрение, которое не только питает растение, но и улучшит структуру и pH почвы.

Древесная зола как удобрение

Древесная зола – одно из самых доступных и экологических удобрений, которые можно использовать в саду. Она появляется методом сжигания древесной породы и содержит ценные минералы: калий, кальций, фосфор и магний.

Зола оказывает раскислительное действие на почву, а это особенно полезно для вишневых деревьев. Регулярное внесение этих отходов – как натурального удобрения – улучшает структуру почвы, поддерживает развитие корневой системы и повышает устойчивость растения к болезням.

Одно из важнейших питательных веществ, имеющихся в древесной золе, – это калий. Этот элемент отвечает за водный баланс растения, поддерживает транспортировку сахаров и влияет на их накопление в плодах.

Удобренные золой вишни более сочные, более твердые и более сладкие. Кроме того, калий улучшает цвет плодов. Дефицит этого питательного вещества часто приводит к понижению урожайности, преимущественно кислые плоды.

Как использовать древесную золу

Лучшее время для применения этого средства – весна, когда деревья только оживают. Обработку можно проводить сразу после цветения дерева.

Золу следует равномерно разбрасывать вокруг дерева, осторожно перемешать с верхним слоем грунта, а затем полить. Важно не переусердствовать. Слишком много золы может чрезмерно повысить pH почвы. Для одного дерева достаточно 30-50 г древесной золы.

Напомним, мы писали о том, чем обработать яблони и груши от парши . Это грибковое заболевание venturia inaequalis. Оно поражает деревья, оставляя бурые пятна на листьях.