Витаминная бомба или опасный фрукт: кому хурма полезна, а у кого она может вызвать проблемы

Сезон хурмы в самом разгаре. Этот фрукт – настоящее осеннее сокровище, ведь обладает множеством полезных свойств. Хурма богата витаминами А, С, Е, Р. Содержит калий, магний, железо, йод и антиоксиданты.

В чем польза хурмы, кто может ее употреблять, а кто нет

Лучше всего есть спелые и мягкие плоды хурмы. Однако, советуют медики, следует не переедать: один-два плода в день вполне достаточно.

Польза хурмы:

поддерживает иммунитет: благодаря обилию витамина С хурма помогает организму бороться с вирусами и простудами.

улучшает работу сердца: калий и магний нормализуют АД и укрепляют сосуды.

положительно влияет на пищеварение: клетчатка стимулирует работу кишечника и помогает во время запоров.

улучшает зрение и состояние кожи: витамин А способствует здоровью глаз и делает кожу более эластичной.

успокаивает нервную систему: магний помогает бороться со стрессом и бессонницей.

помогает выводить токсины: антиоксиданты нейтрализуют вредные вещества и замедляют процессы старения.

Хотя хурма полезна, впрочем, употреблять ее можно не всем. Из-за состояния здоровья, кому-то стоит вообще отказаться от этого фрукта, кому-то следует употреблять в умеренном количестве.

Не рекомендуется употреблять хурму:

людям с диабетом: в хурме много природных сахаров, которые могут повысить уровень глюкозы в крови;

после операций на кишечнике или желудке: хурма может быть тяжелой для пищеварения;

маленьким детям до 3 лет – из-за риска аллергии и сложности усвоения.

