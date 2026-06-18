Витамины прямо с грядки: какие суперфуды стоит выращивать дома

Черника / © Pixabay

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Суперфуды уже давно считаются важной составляющей сбалансированного питания, ведь они содержат большое количество витаминов, минералов, антиоксидантов и других полезных веществ. Впрочем, многие из этих культур можно не только покупать в магазине, но и выращивать самостоятельно на огороде, в саду или даже в контейнерах.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Эксперты по садоводству Дженнифер Голстон и Мэг Остин назвали семь суперпродуктов, которые относительно легко вырастить в домашних условиях.

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Первой в списке стала черника, богатая антиоксидантами, а также витаминами С и К. По словам Голстон, растение лучше всего растет в плодородной кислой почве с хорошим дренажом. Если на участке преобладает глина, специалист советует использовать высокие грядки или большие контейнеры. Для контейнерного выращивания стоит выбирать низкорослые сорта.

Еще одним популярным суперпродуктом является кейл. Этот сорт листовой капусты отличается высокой питательной ценностью и в то же время может выполнять декоративную функцию в саду. Мег Остин рассказала, что высаживает красные сорта кейла в качестве растений-ловушек для вредителей, чтобы защитить другие культуры.

В список также вошла брокколи, которая содержит широкий спектр витаминов и минералов. По словам Голстона, высаживать её следует рано, а после окончания заморозков пересаживать в открытый грунт. Поскольку брокколи часто привлекает насекомых и кроликов, растения рекомендуется защищать мелкоячеистыми укрытиями. Её также можно выращивать в контейнерах или даже в помещении.

Эксперты назвали ягоды годжи полезной культурой для выращивания в домашних условиях. Они обладают терпким вкусом и после укоренения не требуют сложного ухода. Для хорошего роста растениям нужна щелочная, влажная и хорошо дренированная почва. Голстон рекомендует высаживать их в большие контейнеры, поскольку со временем растение может активно разрастаться.

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Особое внимание специалисты уделили кресс-салату. Голстон называет его одним из самых питательных продуктов благодаря высокой питательной плотности. Эта культура хорошо растет во влажной среде, подходит для гидропонных систем и может выращиваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Главное условие — постоянно влажная почва.

В список попал и чеснок, который известен не только своим вкусом, но и полезными свойствами. Его обычно высаживают осенью. Мег Остин отмечает, что распространённой ошибкой является отсутствие обрезки цветоноса. Если этого не сделать, растение будет направлять силы на размножение, а не на формирование крупного луковицы.

Завершает список шпинат, который содержит витамины, минералы и антиоксиданты, оставаясь при этом низкокалорийным продуктом. По словам экспертов, он быстро растет, хорошо подходит для выращивания в контейнерах и может успешно развиваться даже в домашних условиях.

Напомним, что ягодыиздавна считаются важной частью сбалансированного рациона. Специалисты рассказали, какие пять видов ягод вошли в список самых полезных.

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