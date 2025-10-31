ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Визуальная ловушка: только самые внимательные смогут найти три отличия за 20 секунд

Интересная головоломка для тренировки внимания, развития концентрации и активации работы мозга.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Визуальная головоломка для тренировки внимательности

Визуальная головоломка для тренировки внимательности / © Mixnews

На первый взгляд это просто сказочная иллюстрация: девочка в пижаме сладко спит на спине тапира, плывущего среди пушистых облаков. Над ними сияет луна, мелькают звезды, а в облачном сне девочки можно заметить кусочек клубничного торта. Но если присмотреться повнимательнее, обнаруживаются три скрытых отличия, которые легко пропустить. И это не просто развлечение, такие визуальные задачи помогают тренировать внимание, концентрацию и нейропластичность мозга, а также снимают стресс и активизируют области, ответственные за восприятие пространства.

Задание: посмотрите на изображение и найдите три отличия за 20 секунд

Визуальная головоломка / © Mixnews

Визуальная головоломка / © Mixnews

Что может отличаться между двумя изображениями:

  • элементы фона — луна, звезды, облака;

  • детали тапира или его положения;

  • выражение лица девочки;

  • даже кусочек торт в облачном сне может быть немного другим.

Почему такие головоломки полезны для мозга

  • Регулярные упражнения с визуальными головоломками улучшают когнитивные функции даже у взрослых старше 50 лет.

  • У детей и молодежи подобные задачи формируют гибкость мышления и «внутренний зум» — способность быстро переключаться между деталями и общей картиной.

  • Улучшается внимательность, быстрота реакции и концентрация.

Ответ для тех, кто прошел тест

Ответ на тест / © Mixnews

Ответ на тест / © Mixnews

Если вы нашли все три отличия за 15 секунд, ваш мозг в отличной форме.

Дата публикации
Количество просмотров
87
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie