Визуальный тест: найдите 4 ошибки на рисунке за 23 секунды

Проверьте остроту зрения и внимательность! Между двумя картинками найдите все четыре отличия и бросьте вызов друзьям.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тест на наблюдательность / © Pixabay

Предлагаем новую увлекательную головоломку, которая проверит вашу внимательность и наблюдательность. Надо найти четыре отличия между двумя изображениями, на которых изображен пожилой человек за компьютером.

Этот вызов требует скорости и внимания к деталям, поэтому у вас есть меньше 23 секунд, чтобы справиться с заданием. Проверьте свои визуальные навыки и попробуйте заметить все мельчайшие отличия.

На изображении мужчины спрятано четыре отличия, которые нужно найти за 23 секунды. Это непросто, но вы справитесь.

тест / © Фото из открытых источников

  1. Оставайтесь спокойными и сосредоточенными.

  2. Смотрите изображения по секциям, обращая внимание на лицо и аксессуары.

  3. Сравните части изображений сверху вниз.

  4. Доверяйте первому впечатлению — оно часто подсказывает, где скрыта ошибка.

Почему это полезно

Регулярные задачи помогают развивать внимательность и наблюдательность, визуальную память, когнитивные навыки и быстроту реакции, а также снижают стресс.

Особенно полезны такие тесты для взрослых, ведь это поддерживает активность нейронных связей и помогает предотвращать возрастные когнитивные изменения.

Результаты

Если вы нашли все 4 ошибки — поздравляем! Вы настоящий мастер деталей.

результат / © Фото из открытых источников

Если нет — не волнуйтесь. Мы покажем изображение с выделенными ошибками, чтобы помочь вам усовершенствовать навыки.

Напомним и о  тест на эмоциональный интеллект. Есть пять сигналов, которые вы можете не замечать.

