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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Вкус детства: как приготовить легендарную школьную пиццу дома

Если вам хоть раз хотелось вернуться в школьное время хотя бы ради любимой выпечки, попробуйте приготовить «школьную пиццу» дома.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Пицца.

Пицца. / © Credits

Школьная столовая для многих — это вкусы любимых блюд, запомнившихся на всю жизнь. Пожалуй, особенное в памяти приходится на школьную пицца, за которой на перемене нередко выстраивалась очередь.

Рецептом школьной пиццы, известной и современным школьникам, и тем, кто окончил школу уже давно, поделился шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

По его рецепту выйдет четыре порции румяной выпечки. Начинку шеф-повар предлагает ту, которая по вкусу.

Заметим, что традиционная школьная пицца не отличалась сложной начинкой: обычно на тесто наносили томатный соус, выкладывали вареную колбасу или сосиску, а сверху щедро посыпали тертым сыром. Иногда добавляли лук, соленые огурцы или немного майонеза.

Ингредиенты для теста:

  • мука — 500-600 г

  • молоко — 200 мл

  • сухие дрожжи — 2 ч. л.

  • сахар — 1 ст. л.

  • соль — 1 ч. л.

  • яйцо — 1 шт.

  • сливочное масло — 60 г

Ингредиенты для соуса:

  • томатная паста — 2 ст. л.

  • вода — 150 мл

  • соль и сахар

  • начинка

Приготовление

  1. В миске соедините муку, дрожжи, соль и сахар. Добавить яйцо, теплое молоко и растопленное сливочное масло. Замесите мягкое, гибкое тесто.

  2. Накройте пищевой пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 40-60 минут. Оно должно хорошо подойти и увеличиться в объеме.

  3. Готовое тесто разделите на четыре равные части. Растяните руками в небольшой круглый корж, формируя немного более толстые края.

  4. Бортики смажьте сливочным маслом, а средину равномерно покройте томатным соусом или кетчупом. Выложите начинку.

  5. Переложите пиццы на противень. Выпекайте в духовке, которую предварительно разогрейте до 220°C примерно 15–20 мин.

Напомним, мы писали о том, как приготовить идеальное тесто для пиццы.

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