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Вкус детства: как приготовить легендарную школьную пиццу дома
Если вам хоть раз хотелось вернуться в школьное время хотя бы ради любимой выпечки, попробуйте приготовить «школьную пиццу» дома.
Школьная столовая для многих — это вкусы любимых блюд, запомнившихся на всю жизнь. Пожалуй, особенное в памяти приходится на школьную пицца, за которой на перемене нередко выстраивалась очередь.
Рецептом школьной пиццы, известной и современным школьникам, и тем, кто окончил школу уже давно, поделился шеф-повар Эктор Хименес-Браво.
По его рецепту выйдет четыре порции румяной выпечки. Начинку шеф-повар предлагает ту, которая по вкусу.
Заметим, что традиционная школьная пицца не отличалась сложной начинкой: обычно на тесто наносили томатный соус, выкладывали вареную колбасу или сосиску, а сверху щедро посыпали тертым сыром. Иногда добавляли лук, соленые огурцы или немного майонеза.
Ингредиенты для теста:
мука — 500-600 г
молоко — 200 мл
сухие дрожжи — 2 ч. л.
сахар — 1 ст. л.
соль — 1 ч. л.
яйцо — 1 шт.
сливочное масло — 60 г
Ингредиенты для соуса:
томатная паста — 2 ст. л.
вода — 150 мл
соль и сахар
начинка
Приготовление
В миске соедините муку, дрожжи, соль и сахар. Добавить яйцо, теплое молоко и растопленное сливочное масло. Замесите мягкое, гибкое тесто.
Накройте пищевой пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 40-60 минут. Оно должно хорошо подойти и увеличиться в объеме.
Готовое тесто разделите на четыре равные части. Растяните руками в небольшой круглый корж, формируя немного более толстые края.
Бортики смажьте сливочным маслом, а средину равномерно покройте томатным соусом или кетчупом. Выложите начинку.
Переложите пиццы на противень. Выпекайте в духовке, которую предварительно разогрейте до 220°C примерно 15–20 мин.
Напомним, мы писали о том, как приготовить идеальное тесто для пиццы.