Вкус детства: как приготовить легендарную школьную пиццу дома

Пицца. / © Credits

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Школьная столовая для многих — это вкусы любимых блюд, запомнившихся на всю жизнь. Пожалуй, особенное в памяти приходится на школьную пицца, за которой на перемене нередко выстраивалась очередь.

Рецептом школьной пиццы, известной и современным школьникам, и тем, кто окончил школу уже давно, поделился шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

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По его рецепту выйдет четыре порции румяной выпечки. Начинку шеф-повар предлагает ту, которая по вкусу.

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Заметим, что традиционная школьная пицца не отличалась сложной начинкой: обычно на тесто наносили томатный соус, выкладывали вареную колбасу или сосиску, а сверху щедро посыпали тертым сыром. Иногда добавляли лук, соленые огурцы или немного майонеза.

Ингредиенты для теста:

мука — 500-600 г

молоко — 200 мл

сухие дрожжи — 2 ч. л.

сахар — 1 ст. л.

соль — 1 ч. л.

яйцо — 1 шт.

сливочное масло — 60 г

Ингредиенты для соуса:

томатная паста — 2 ст. л.

вода — 150 мл

соль и сахар

начинка

Приготовление

В миске соедините муку, дрожжи, соль и сахар. Добавить яйцо, теплое молоко и растопленное сливочное масло. Замесите мягкое, гибкое тесто. Накройте пищевой пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 40-60 минут. Оно должно хорошо подойти и увеличиться в объеме. Готовое тесто разделите на четыре равные части. Растяните руками в небольшой круглый корж, формируя немного более толстые края. Бортики смажьте сливочным маслом, а средину равномерно покройте томатным соусом или кетчупом. Выложите начинку. Переложите пиццы на противень. Выпекайте в духовке, которую предварительно разогрейте до 220°C примерно 15–20 мин.

Напомним, мы писали о том, как приготовить идеальное тесто для пиццы.

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