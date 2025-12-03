- Дата публикации
Вкус детства: как приготовить печенье "через мясорубку"
Печенье из мясорубки — это удобный и проверенный способ быстро приготовить домашнюю выпечку.
Если у вас дома по-прежнему лежит старая мясорубка — не торопитесь прятать ее на дальние полки. Для многих печенье из мясорубки — воспоминания с детства. Бабушка прокручивала его прямо на глазах. Оно получалось хрустящим, нежным и очень ароматным. Рецепт выпечки очень простой и легкий в приготовлении.
ТСН.ua подготовил рецепт от кулинарки Лилии Цвит.
Ингредиенты
200 г сливочного масла
550–600 г муки
2 ч. л. разрыхлителя
100 г майонеза
160 г сахара
3 яйца
Приготовление
В просеянную муку добавьте масло и разрыхлитель. Перетрите массу до мучной крошки.
После этого добавьте яйца, сахар и майонез. Замешиваем густое, эластичное тесто.
Пропускайте тесто через мясорубку без ножа и обрезайте желаемый кусок ножом.
Выложите печенье на противень и поставьте в разогретую духовку.
Выпекайте при температуре 180 градусов 20–30 минут.
