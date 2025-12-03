Вкус детства: как приготовить печенье "через мясорубку"

Печенье / © instagram.com/jb_foodphoto

Реклама

Если у вас дома по-прежнему лежит старая мясорубка — не торопитесь прятать ее на дальние полки. Для многих печенье из мясорубки — воспоминания с детства. Бабушка прокручивала его прямо на глазах. Оно получалось хрустящим, нежным и очень ароматным. Рецепт выпечки очень простой и легкий в приготовлении.

ТСН.ua подготовил рецепт от кулинарки Лилии Цвит.

Ингредиенты

Реклама

200 г сливочного масла

550–600 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

100 г майонеза

160 г сахара

3 яйца

Приготовление

В просеянную муку добавьте масло и разрыхлитель. Перетрите массу до мучной крошки. После этого добавьте яйца, сахар и майонез. Замешиваем густое, эластичное тесто. Пропускайте тесто через мясорубку без ножа и обрезайте желаемый кусок ножом. Выложите печенье на противень и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте при температуре 180 градусов 20–30 минут.

Напомним, мы делились рецептом печенья с тыквой и орехами.