Вкус детства: как приготовить печенье "через мясорубку"

Печенье из мясорубки — это удобный и проверенный способ быстро приготовить домашнюю выпечку.

Печенье.

Печенье / © instagram.com/jb_foodphoto

Если у вас дома по-прежнему лежит старая мясорубка — не торопитесь прятать ее на дальние полки. Для многих печенье из мясорубки — воспоминания с детства. Бабушка прокручивала его прямо на глазах. Оно получалось хрустящим, нежным и очень ароматным. Рецепт выпечки очень простой и легкий в приготовлении.

ТСН.ua подготовил рецепт от кулинарки Лилии Цвит.

Ингредиенты

  • 200 г сливочного масла

  • 550–600 г муки

  • 2 ч. л. разрыхлителя

  • 100 г майонеза

  • 160 г сахара

  • 3 яйца

Приготовление

  1. В просеянную муку добавьте масло и разрыхлитель. Перетрите массу до мучной крошки.

  2. После этого добавьте яйца, сахар и майонез. Замешиваем густое, эластичное тесто.

  3. Пропускайте тесто через мясорубку без ножа и обрезайте желаемый кусок ножом.

  4. Выложите печенье на противень и поставьте в разогретую духовку.

  5. Выпекайте при температуре 180 градусов 20–30 минут.

Напомним, мы делились рецептом печенья с тыквой и орехами.

