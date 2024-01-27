Вкус напитка влюбит в себя с первого глотка: как заварить кофе по-гречески с густой пенкой

Ни одно утро не обходится без чашки ароматного изысканного кофе. Что не удивительно, потому что этот напиток поднимает настроение и заряжает энергией на долгий промежуток времени. Рецептов приготовления напитка существует множество, но именно кофе по-гречески имеет насыщенный вкус с горчинкой и густую пенку. Рассказываем, как приготовить вкусный кофе по особому греческому рецепту.

Как приготовить кофе по-гречески: пошаговая инструкция

Традиционно кофе по-гречески готовится на горячем песке, но его можно заваривать на плите. Для приготовления такого напитка нужно взять две столовых ложки кофе среднего помола, один стакан воды и две чайные ложки сахара.

Способ приготовления напитка:

Засыпаем молотый кофе в турку, заливаем водой и хорошо перемешиваем. Варить кофе следует на слабом огне, периодически помешивая. Напиток не следует доводить до кипения. Как только поднимется пенка, нужно снять джезву с огня и оставить на две минуты. Затем разливаем кофе по чашкам, добавляем сахар по вкусу и можно пить. Если придерживаться традиции, то к кофе можно подавать стакан воды.

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