Вкусная закуска за 20 минут: рецепт блюда из четырех ингредиентов

Сыр. / © www.freepik.com/free-photo

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Слоеное тесто – ингредиент, из которого можно приготовить немало блюд и сладких, и соленых. Что главное – приготовить их можно очень быстро.

ТСН.ua подготовил рецепт закуски, приготовить которую можно в 20 мин, от победительницы "Мастер Шеф" Алины Бурик.

Ингредиенты

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слоено-дрожжевое тесто (размороженное)

крем-сыр

мягкий сыр (моцарелла)

любой твердый сыр

яйцо

Приготовление

Немного раскатываем слоеное тесто, посыпав его мукой. Одну часть теста смазываем крем-сыром. Покрываем его другим пластом теста. На второй слой теста натираем на терке моцареллу. Ее можно немного подсолить. Дальше все накрываем третьим куском теста. Разрезаем тесто на части по желанию. Смазываем взбитым яйцом и сверху натираем сыр. Перекладываем все на противень и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем около 20 минут.