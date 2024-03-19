Вкуснее картофеля вы еще не пробовали: секретный ингредиент, который превратит блюдо в ресторанное

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы просто отварить картофель. Но даже у этого простого процесса есть свои уловки, которые сделают блюдо гораздо вкуснее.

Конечно, можно просто отварить картошку. А можно сделать из этого блюда настоящий кулинарный шедевр, который не стыдно подать даже на стол гостям. Вот что нужно добавить к картофелю во время его варки.

Процесс приготовления несложный. Сначала картофель моется, очищается от кожуры, режется на кусочки (не очень маленькие, чтобы овощ не превратился в пюре). После этого заливается холодной водой и ставится на плиту.

Не забудьте сразу посолить картошку.

А теперь пришел черед секретного ингредиента, который превратит вкус обычного картофеля в шедевр кулинарии. И — это один очищенный зубчик чеснока. Предварительно слегка придавите его, чтобы он "отдал" аромат и вкус блюду.

После приготовления картофеля чеснок можно просто выкинуть.

Кроме чеснока, отваренный кусочками картофель "любит" лавровый лист (добавляйте всего 1-2 листика, чтобы не испортить вкус), половину лука, горошины черного перца.

Все эти ингредиенты после варки также отправляются в мусор. Зато какой вкус и аромат они дарят овощу!

Чтобы уже готовый картофель был еще вкуснее, кулинары рекомендуют положить в него кусочек сливочного масла, который должен растопиться от высокой температуры, мелко нарезанный укроп и выдавленный через пресс чеснок. Такой рецепт точно достоин ресторанного меню.

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