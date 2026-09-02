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Дата публикации
Категория
Разное
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260
Время на прочтение
2 мин

Вкуснее магазинного: три рецепта домашнего кетчупа на зиму

Три рецепта кетчупа на любой вкус: ароматный с травами, пикантный с перцем и необычный томатно-яблочный.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Кетчуп.

Кетчуп. / © Credits

Сезон спелых помидоров продолжается. Сейчас томаты уже достаточно хорошо созрели, а потому это хороший случай приготовить домашний кетчуп. Этот соус зимой станет вкусным дополнением к мясу, картофелю, макаронам и другим блюдам.

ТСН.ua подготовил три рецепта кетчупа, который легко приготовить на дому.

Кетчуп с ароматными травами

Ингредиенты

  • 2 кг помидоров

  • 2 луковицы

  • 3 зубчика чеснока

  • 100 мл уксуса 9%

  • 3 ст. л. сахара

  • 1 ст. л. соли

  • 1 ч. л. сушеного базилика

  • 1 ч. л. орегано

  • 0,5 ч. л. тимьяна

  • 0,5 ч. л. розмарина

  • 0,5 ч. л. черного молотого перца

Приготовление:

  1. Помидоры и лук нарежьте большими кусками. Переведите в кастрюлю. Тушите примерно 30 мин — овощи должны стать мягкими.

  2. Перебейте массу блендером. Для лучшей однородности перетрите через сито. Добавьте соль, сахар, чеснок, специи и травы.

  3. После этого варите соус на небольшом огне около 60 мин, периодически помешивая. В конце добавьте уксус и проварите еще 5 мин.

  4. Горячий кетчуп разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте. Переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Кетчуп со сладким и острым перцем

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров

  • 500 г сладкого болгарского перца

  • 1–2 острых перца

  • 2 луковицы

  • 4 зубчика чеснока

  • 100 мл уксуса 9%

  • 4 ст. л. сахара

  • 1 ст. л. соли

  • 1 ч. л. паприки

  • 0,5 ч. л. черного перца

Приготовление:

  1. Помидоры, сладкий и острый перец и репчатый лук нарежьте. Положите овощи в кастрюлю. Тушите на небольшом огне 30–40 мин.

  2. После этого измельчите овощи блендером. Можно также перетереть через сито. Добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, паприку и черный перец.

  3. Варите кетчуп на слабом огне 50–60 мин — пока он не загустеет. Добавьте уксус, проварите еще 5 минут.

  4. Разлейте горячий соус в стерилизованные банки. Переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Томатно-яблочный кетчуп

Для этого рецепта лучше всего подойдут кисло-сладкие яблоки. Фрукты таких сортов уравновешивают сладость помидоров и делают вкус кетчупа более выразительным.

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров

  • 500 г яблок

  • 2 луковицы

  • 3 зубчика чеснока

  • 100 мл уксуса 9%

  • 3–4 ст. л. сахара

  • 1 ст. л. соли

  • 1 ч. л. корицы

  • 0,5 ч. л. молотой гвоздики

  • 0,5 ч. л. черного перца

  • 1 ч. л. паприки

Приготовление:

  1. Помидоры, яблоки и лук нарежьте кусочками. Положите в кастрюлю. Тушите примерно 40 мин.

  2. Перебейте овощи и яблоки блендером, затем перетрите через сито. Добавьте соль, сахар, чеснок и специи.

  3. Варите кетчуп на небольшом огне 40-60 мин — пока он не станет густым. Затем добавьте уксус, проварите еще 5 мин.

  4. Разлейте в стерилизованные банки. Переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, раньше мы делились рецептами томатного сока на зиму : классического, с чесноком и с болгарским перцем.

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