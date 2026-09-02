Вкуснее магазинного: три рецепта домашнего кетчупа на зиму

Кетчуп. / © Credits

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Сезон спелых помидоров продолжается. Сейчас томаты уже достаточно хорошо созрели, а потому это хороший случай приготовить домашний кетчуп. Этот соус зимой станет вкусным дополнением к мясу, картофелю, макаронам и другим блюдам.

ТСН.ua подготовил три рецепта кетчупа, который легко приготовить на дому.

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Кетчуп с ароматными травами

Ингредиенты

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2 кг помидоров

2 луковицы

3 зубчика чеснока

100 мл уксуса 9%

3 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

1 ч. л. сушеного базилика

1 ч. л. орегано

0,5 ч. л. тимьяна

0,5 ч. л. розмарина

0,5 ч. л. черного молотого перца

Приготовление:

Помидоры и лук нарежьте большими кусками. Переведите в кастрюлю. Тушите примерно 30 мин — овощи должны стать мягкими. Перебейте массу блендером. Для лучшей однородности перетрите через сито. Добавьте соль, сахар, чеснок, специи и травы. После этого варите соус на небольшом огне около 60 мин, периодически помешивая. В конце добавьте уксус и проварите еще 5 мин. Горячий кетчуп разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте. Переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Кетчуп со сладким и острым перцем

Ингредиенты:

2 кг помидоров

500 г сладкого болгарского перца

1–2 острых перца

2 луковицы

4 зубчика чеснока

100 мл уксуса 9%

4 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. черного перца

Приготовление:

Помидоры, сладкий и острый перец и репчатый лук нарежьте. Положите овощи в кастрюлю. Тушите на небольшом огне 30–40 мин. После этого измельчите овощи блендером. Можно также перетереть через сито. Добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, паприку и черный перец. Варите кетчуп на слабом огне 50–60 мин — пока он не загустеет. Добавьте уксус, проварите еще 5 минут. Разлейте горячий соус в стерилизованные банки. Переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Томатно-яблочный кетчуп

Для этого рецепта лучше всего подойдут кисло-сладкие яблоки. Фрукты таких сортов уравновешивают сладость помидоров и делают вкус кетчупа более выразительным.

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Ингредиенты:

2 кг помидоров

500 г яблок

2 луковицы

3 зубчика чеснока

100 мл уксуса 9%

3–4 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

1 ч. л. корицы

0,5 ч. л. молотой гвоздики

0,5 ч. л. черного перца

1 ч. л. паприки

Приготовление:

Помидоры, яблоки и лук нарежьте кусочками. Положите в кастрюлю. Тушите примерно 40 мин. Перебейте овощи и яблоки блендером, затем перетрите через сито. Добавьте соль, сахар, чеснок и специи. Варите кетчуп на небольшом огне 40-60 мин — пока он не станет густым. Затем добавьте уксус, проварите еще 5 мин. Разлейте в стерилизованные банки. Переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, раньше мы делились рецептами томатного сока на зиму : классического, с чесноком и с болгарским перцем.

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