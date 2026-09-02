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Вкуснее магазинного: три рецепта домашнего кетчупа на зиму
Три рецепта кетчупа на любой вкус: ароматный с травами, пикантный с перцем и необычный томатно-яблочный.
Сезон спелых помидоров продолжается. Сейчас томаты уже достаточно хорошо созрели, а потому это хороший случай приготовить домашний кетчуп. Этот соус зимой станет вкусным дополнением к мясу, картофелю, макаронам и другим блюдам.
ТСН.ua подготовил три рецепта кетчупа, который легко приготовить на дому.
Кетчуп с ароматными травами
Ингредиенты
2 кг помидоров
2 луковицы
3 зубчика чеснока
100 мл уксуса 9%
3 ст. л. сахара
1 ст. л. соли
1 ч. л. сушеного базилика
1 ч. л. орегано
0,5 ч. л. тимьяна
0,5 ч. л. розмарина
0,5 ч. л. черного молотого перца
Приготовление:
Помидоры и лук нарежьте большими кусками. Переведите в кастрюлю. Тушите примерно 30 мин — овощи должны стать мягкими.
Перебейте массу блендером. Для лучшей однородности перетрите через сито. Добавьте соль, сахар, чеснок, специи и травы.
После этого варите соус на небольшом огне около 60 мин, периодически помешивая. В конце добавьте уксус и проварите еще 5 мин.
Горячий кетчуп разлейте в стерилизованные банки и герметично закройте. Переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Кетчуп со сладким и острым перцем
Ингредиенты:
2 кг помидоров
500 г сладкого болгарского перца
1–2 острых перца
2 луковицы
4 зубчика чеснока
100 мл уксуса 9%
4 ст. л. сахара
1 ст. л. соли
1 ч. л. паприки
0,5 ч. л. черного перца
Приготовление:
Помидоры, сладкий и острый перец и репчатый лук нарежьте. Положите овощи в кастрюлю. Тушите на небольшом огне 30–40 мин.
После этого измельчите овощи блендером. Можно также перетереть через сито. Добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, паприку и черный перец.
Варите кетчуп на слабом огне 50–60 мин — пока он не загустеет. Добавьте уксус, проварите еще 5 минут.
Разлейте горячий соус в стерилизованные банки. Переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Томатно-яблочный кетчуп
Для этого рецепта лучше всего подойдут кисло-сладкие яблоки. Фрукты таких сортов уравновешивают сладость помидоров и делают вкус кетчупа более выразительным.
Ингредиенты:
2 кг помидоров
500 г яблок
2 луковицы
3 зубчика чеснока
100 мл уксуса 9%
3–4 ст. л. сахара
1 ст. л. соли
1 ч. л. корицы
0,5 ч. л. молотой гвоздики
0,5 ч. л. черного перца
1 ч. л. паприки
Приготовление:
Помидоры, яблоки и лук нарежьте кусочками. Положите в кастрюлю. Тушите примерно 40 мин.
Перебейте овощи и яблоки блендером, затем перетрите через сито. Добавьте соль, сахар, чеснок и специи.
Варите кетчуп на небольшом огне 40-60 мин — пока он не станет густым. Затем добавьте уксус, проварите еще 5 мин.
Разлейте в стерилизованные банки. Переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Напомним, раньше мы делились рецептами томатного сока на зиму : классического, с чесноком и с болгарским перцем.