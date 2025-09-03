- Дата публикации
Вкуснее огурцов: рецепты соленого и сладкого маринованных арбузов
Арбузы очень вкусные не только свежие, но и консервированные.
Сезон арбузов продолжается. Наслаждаться ими можно не только сейчас, но и зимой. Для этого ягоду можно законсервировать. Консервированный арбуз хорошо подходит как самостоятельное блюдо, также его можно добавлять в салаты.
ТСН.ua подготовил рецепты маринованных арбузов.
Соленый малосольный арбуз на зиму
Ингредиенты:
арбуз — 1,5–2 кг (среднего размера)
чеснок — 4–5 зубчиков
укроп
листья смородины и вишни
черный перец горошком — 8–10 шт.
лавровый лист — 2–3 шт.
Для рассола:
вода — 1 л
соль — 2 ст. л.
сахар — 1 ст. л.
уксус 9% — 2 ст. л.
Приготовление:
Арбуз нарежьте ломтиками или большими кубиками вместе с кожурой.
На дно стерилизованной банки положите немного специй: укроп, чеснок, листья, перец, лавровые лист. Далее слоями выложите арбуз и снова переложите специями.
Для приготовления рассола вскипятите в кастрюле воду, добавьте соль и сахар. Проварите 1–2 минуты. Снимите с огня и добавьте уксус.
Горячим рассолом залейте арбуз в банке до верха. Банку накройте крышкой и стерилизуйте в кастрюле с горячей водой (3-литровую — 15 минут).
После этого закройте герметично крышкой, переверните вверх дном, укутайте одеялом до полного охлаждения.
Храните в прохладном месте. Через 3–4 недели малосольный арбуз уже готов.
Сладкий малосольный арбуз на зиму
Ингредиенты:
арбуз — 400 г
мед — 20 г
сахар — 1 ст. л.
соль — 10 г
уксус — 30 г
вода — 500 мл
Приготовление:
Арбуз тщательно помойте и нарежьте треугольниками вместе с кожурой.
Разложите кусочки в стерилизованные банки. Каждую банку залейте кипятком и оставьте на 15 минут.
После этого слейте в кастрюлю жидкость с арбузов. Добавьте в нее сахар, соль, мед и уксус. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
Разлейте маринад по банкам и закрутите крышками. Переверните вверх дном, укутайте одеялом до полного охлаждения. Храните в прохладном месте.
