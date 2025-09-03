ТСН в социальных сетях

Вкуснее огурцов: рецепты соленого и сладкого маринованных арбузов

Арбузы очень вкусные не только свежие, но и консервированные.

Вера Хмельницкая
Арбуз.

Арбуз / © Unsplash

Сезон арбузов продолжается. Наслаждаться ими можно не только сейчас, но и зимой. Для этого ягоду можно законсервировать. Консервированный арбуз хорошо подходит как самостоятельное блюдо, также его можно добавлять в салаты.

ТСН.ua подготовил рецепты маринованных арбузов.

Соленый малосольный арбуз на зиму

Ингредиенты:

  • арбуз — 1,5–2 кг (среднего размера)

  • чеснок — 4–5 зубчиков

  • укроп

  • листья смородины и вишни

  • черный перец горошком — 8–10 шт.

  • лавровый лист — 2–3 шт.

Для рассола:

  • вода — 1 л

  • соль — 2 ст. л.

  • сахар — 1 ст. л.

  • уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Арбуз нарежьте ломтиками или большими кубиками вместе с кожурой.

  2. На дно стерилизованной банки положите немного специй: укроп, чеснок, листья, перец, лавровые лист. Далее слоями выложите арбуз и снова переложите специями.

  3. Для приготовления рассола вскипятите в кастрюле воду, добавьте соль и сахар. Проварите 1–2 минуты. Снимите с огня и добавьте уксус.

  4. Горячим рассолом залейте арбуз в банке до верха. Банку накройте крышкой и стерилизуйте в кастрюле с горячей водой (3-литровую — 15 минут).

  5. После этого закройте герметично крышкой, переверните вверх дном, укутайте одеялом до полного охлаждения.

  6. Храните в прохладном месте. Через 3–4 недели малосольный арбуз уже готов.

Сладкий малосольный арбуз на зиму

Ингредиенты:

  • арбуз — 400 г

  • мед — 20 г

  • сахар — 1 ст. л.

  • соль — 10 г

  • уксус — 30 г

  • вода — 500 мл

Приготовление:

  1. Арбуз тщательно помойте и нарежьте треугольниками вместе с кожурой.

  2. Разложите кусочки в стерилизованные банки. Каждую банку залейте кипятком и оставьте на 15 минут.

  3. После этого слейте в кастрюлю жидкость с арбузов. Добавьте в нее сахар, соль, мед и уксус. Поставьте на огонь и доведите до кипения.

  4. Разлейте маринад по банкам и закрутите крышками. Переверните вверх дном, укутайте одеялом до полного охлаждения. Храните в прохладном месте.

Напомним, мы писали о том, как хранить арбуз, чтобы он оставался свежим, сочным и вкусным как можно дольше.

