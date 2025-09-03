Вкуснее огурцов: рецепты соленого и сладкого маринованных арбузов

Арбуз / © Unsplash

Сезон арбузов продолжается. Наслаждаться ими можно не только сейчас, но и зимой. Для этого ягоду можно законсервировать. Консервированный арбуз хорошо подходит как самостоятельное блюдо, также его можно добавлять в салаты.

ТСН.ua подготовил рецепты маринованных арбузов.

Соленый малосольный арбуз на зиму

Ингредиенты:

арбуз — 1,5–2 кг (среднего размера)

чеснок — 4–5 зубчиков

укроп

листья смородины и вишни

черный перец горошком — 8–10 шт.

лавровый лист — 2–3 шт.

Для рассола:

вода — 1 л

соль — 2 ст. л.

сахар — 1 ст. л.

уксус 9% — 2 ст. л.

Приготовление:

Арбуз нарежьте ломтиками или большими кубиками вместе с кожурой. На дно стерилизованной банки положите немного специй: укроп, чеснок, листья, перец, лавровые лист. Далее слоями выложите арбуз и снова переложите специями. Для приготовления рассола вскипятите в кастрюле воду, добавьте соль и сахар. Проварите 1–2 минуты. Снимите с огня и добавьте уксус. Горячим рассолом залейте арбуз в банке до верха. Банку накройте крышкой и стерилизуйте в кастрюле с горячей водой (3-литровую — 15 минут). После этого закройте герметично крышкой, переверните вверх дном, укутайте одеялом до полного охлаждения. Храните в прохладном месте. Через 3–4 недели малосольный арбуз уже готов.

Сладкий малосольный арбуз на зиму

Ингредиенты:

арбуз — 400 г

мед — 20 г

сахар — 1 ст. л.

соль — 10 г

уксус — 30 г

вода — 500 мл

Приготовление:

Арбуз тщательно помойте и нарежьте треугольниками вместе с кожурой. Разложите кусочки в стерилизованные банки. Каждую банку залейте кипятком и оставьте на 15 минут. После этого слейте в кастрюлю жидкость с арбузов. Добавьте в нее сахар, соль, мед и уксус. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Разлейте маринад по банкам и закрутите крышками. Переверните вверх дном, укутайте одеялом до полного охлаждения. Храните в прохладном месте.

