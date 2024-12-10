Вкуснейшие домашние ириски из трех ингредиентов: эти мягкие конфеты понравятся всем

Такое лакомство делали еще наши бабушки, они мягкие и нежные, долго сохраняются свежими, если их завернуть в пергамент.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Бульвар Гордона", как из трех ингредиентов приготовить домашние ириски, которые будут смаковать всей семье.

Автор кулинарного YouTube-канала "Духмяна хата" рассказывает в своем видео, как приготовить вкусные мягкие ириски только из трех ингредиентов. Автор блога говорит, что рецепт очень прост, поэтому каждый сможет приготовить такие конфеты.

Ингредиенты:

350 г сметаны 30% жирности;

350 г сахара;

10 г ванильного сахара;

40 г сливочного масла (82,5%).

Способ приготовления. Возьмите кастрюлю с толстым дном, смешайте в ней сметану с сахаром. Поставьте на плиту и варите на максимальном огне, пока сахар полностью не растает. После закипания сметанной массы огонь нужно убавить и продолжать варить два часа, периодически помешивая. Затем снимите кастрюлю с огня, добавьте в горячую массу масло и ванилин, хорошо перемешайте и разлейте в формочки. После того, как ириски остынут, отправьте их в холодильник на четыре часа. Готовые конфеты храните в холодильнике, предварительно завернув в пергамент.

Важно знать, что конфеты будут мягкими, если использовать для приготовления продукты с высоким процентом жирности.

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