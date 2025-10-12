Вкусно – как у бабушки: рецепт оладий из яблок

Оладьи. / © Credits

Осень – сезон яблок. Поэтому самое время приготовить оладьи из этого фрукта. Это блюдо станет идеальным завтраком для кофе или чая. Ее приготовление не требует много времени, а довольно будет вся семья.

ТСН.ua подготовил рецепт яблочных оладий от кулинарной блоггерки vistovska_cooking.

Ингредиенты

2-3 средних яблока

400 мл кефира

2-3 яйца

400 г муки

3 ст. л сахара

щепотка соли

1/2 ч. л соды

Приготовление

Хорошо взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кефир и соду. Все перемешайте. К жидкой массе добавьте муку. Замесите тесто. По консистенции оно должно походить на густую сметану. Яблоки натрите на крупную терку и добавьте в тесто. Перемешайте. Обжарьте оладьи на растительном масле по бокам до золотистого цвета.

