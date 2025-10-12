- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 832
- Время на прочтение
- 1 мин
Вкусно – как у бабушки: рецепт оладий из яблок
К таким оладьям можно добавить корицу – эта специя идеально сочетается с яблоками.
Осень – сезон яблок. Поэтому самое время приготовить оладьи из этого фрукта. Это блюдо станет идеальным завтраком для кофе или чая. Ее приготовление не требует много времени, а довольно будет вся семья.
ТСН.ua подготовил рецепт яблочных оладий от кулинарной блоггерки vistovska_cooking.
Ингредиенты
2-3 средних яблока
400 мл кефира
2-3 яйца
400 г муки
3 ст. л сахара
щепотка соли
1/2 ч. л соды
Приготовление
Хорошо взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кефир и соду. Все перемешайте.
К жидкой массе добавьте муку. Замесите тесто. По консистенции оно должно походить на густую сметану.
Яблоки натрите на крупную терку и добавьте в тесто. Перемешайте.
Обжарьте оладьи на растительном масле по бокам до золотистого цвета.
