832
1 мин

Вкусно – как у бабушки: рецепт оладий из яблок

К таким оладьям можно добавить корицу – эта специя идеально сочетается с яблоками.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Оладьи.

Оладьи. / © Credits

Осень – сезон яблок. Поэтому самое время приготовить оладьи из этого фрукта. Это блюдо станет идеальным завтраком для кофе или чая. Ее приготовление не требует много времени, а довольно будет вся семья.

ТСН.ua подготовил рецепт яблочных оладий от кулинарной блоггерки vistovska_cooking.

Ингредиенты

  • 2-3 средних яблока

  • 400 мл кефира

  • 2-3 яйца

  • 400 г муки

  • 3 ст. л сахара

  • щепотка соли

  • 1/2 ч. л соды

Приготовление

  1. Хорошо взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кефир и соду. Все перемешайте.

  2. К жидкой массе добавьте муку. Замесите тесто. По консистенции оно должно походить на густую сметану.

  3. Яблоки натрите на крупную терку и добавьте в тесто. Перемешайте.

  4. Обжарьте оладьи на растительном масле по бокам до золотистого цвета.

Напомним, мы делились рецептом рыхлой и ароматной шарлотки из яблок, которую готовят этой осенью.

832
