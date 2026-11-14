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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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65
Время на прочтение
2 мин

Вкусно — как в детстве: лучшие рецепты тыквенной каши

Тыквенная каша подходит как горячей, так и теплой. Ее можно подавать на завтрак и ужин.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тыквенная каша.

Тыквенная каша.

Осенью тыква становится одной из главных продуктов на кухне. Из него готовят супы, запеканки, пироги и ароматные десерты, но особенное место в сезонном меню занимает тыквенная каша. Она получается нежной, сытной, имеет приятный сладковатый вкус и отлично подходит для завтрака или легкого ужина.

ТСН.ua подготовил три рецепта каши тыквы.

Для приготовления каши из тыквы лучше всего подходит спелый овощ с насыщенной оранжевой мякотью. Он обычно слаще, ароматнее и быстрее разваривается. Если тыква недостаточно сладкая, можно добавить немного сахара, меда или сухофруктов. А чтобы каша получилась еще более нежной, часть готовой тыквы разомните в пюре перед добавлением крупы.

Классическая тыквенная каша

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г

  • пшено — 150 г

  • молоко — 500 мл

  • вода — 200 мл

  • сливочное масло — 30 г

  • сахар — 1-2 ст. л.;

Приготовление

  1. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Переложите в кастрюлю, залейте водой и варите примерно 10–15 мин — кусочки должны стать мягкими.

  2. Пшено несколько раз промойте горячей водой, чтобы убрать возможную горечь. Добавьте крупу в тыкву, влейте молоко, положите щепотку соли и сахар.

  3. Варите на небольшом огне примерно 20-25 мин, помешивая, чтобы каша не пригорела. Когда пшено станет мягким, добавьте сливочное масло и перемешайте.

  4. Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте кашу настояться еще на 10 мин.

Тыквенная каша с рисом

Ингредиенты:

  • тыква — 400 г

  • рис — 120 г

  • молоко — 500 мл

  • вода — 200 мл

  • сливочное масло — 30 г

  • сахар — 1-2 ст. л

Приготовление

  1. Тыкву очистите и нарежьте небольшими кубиками. Выложите в кастрюлю, добавьте воду и варите 10–15 мин. По желанию перебейте тыкву блендером.

  2. Рис хорошо промойте и добавьте к тыкве. Влейте молоко, добавьте сахар.

  3. Варить на слабом огне примерно 20-25 мин, регулярно помешивая. Если каша становится слишком густой, можно добавить еще немного теплого молока.

  4. В конце уложите сливочное масло, перемешайте и оставьте под крышкой на 10 мин.

Тыквенная каша со специями

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г

  • рис — 100 г

  • молоко — 400 мл

  • сливки — 100 мл

  • вода — 150 мл

  • сливочное масло — 30 г

  • сахар или мед — по вкусу

  • корица — ½ ч. л

Приготовление

  1. Тыкву очистите, нарежьте кубиками и положите в кастрюлю. Добавьте воду и тушите под крышкой примерно 10-15 мин.

  2. Крупу промойте и добавьте к тыкве. Влейте молоко, положите щепотку соли и варите на небольшом огне до готовности крупы.

  3. Когда каша почти готова, влейте сливки, добавьте сливочное масло и корицу. Перемешайте и прогрейте еще 3-5 минут. Снимите с плиты и оставьте под крышкой несколько минут.

Напомним, мы делились рецептами тыквенного варенья на зиму.

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