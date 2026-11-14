Тыквенная каша.

Реклама

Осенью тыква становится одной из главных продуктов на кухне. Из него готовят супы, запеканки, пироги и ароматные десерты, но особенное место в сезонном меню занимает тыквенная каша. Она получается нежной, сытной, имеет приятный сладковатый вкус и отлично подходит для завтрака или легкого ужина.

ТСН.ua подготовил три рецепта каши тыквы.

Реклама

Для приготовления каши из тыквы лучше всего подходит спелый овощ с насыщенной оранжевой мякотью. Он обычно слаще, ароматнее и быстрее разваривается. Если тыква недостаточно сладкая, можно добавить немного сахара, меда или сухофруктов. А чтобы каша получилась еще более нежной, часть готовой тыквы разомните в пюре перед добавлением крупы.

Реклама

Классическая тыквенная каша

Ингредиенты:

тыква — 500 г

пшено — 150 г

молоко — 500 мл

вода — 200 мл

сливочное масло — 30 г

сахар — 1-2 ст. л.;

Приготовление

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Переложите в кастрюлю, залейте водой и варите примерно 10–15 мин — кусочки должны стать мягкими. Пшено несколько раз промойте горячей водой, чтобы убрать возможную горечь. Добавьте крупу в тыкву, влейте молоко, положите щепотку соли и сахар. Варите на небольшом огне примерно 20-25 мин, помешивая, чтобы каша не пригорела. Когда пшено станет мягким, добавьте сливочное масло и перемешайте. Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте кашу настояться еще на 10 мин.

Тыквенная каша с рисом

Ингредиенты:

тыква — 400 г

рис — 120 г

молоко — 500 мл

вода — 200 мл

сливочное масло — 30 г

сахар — 1-2 ст. л

Приготовление

Реклама

Тыкву очистите и нарежьте небольшими кубиками. Выложите в кастрюлю, добавьте воду и варите 10–15 мин. По желанию перебейте тыкву блендером. Рис хорошо промойте и добавьте к тыкве. Влейте молоко, добавьте сахар. Варить на слабом огне примерно 20-25 мин, регулярно помешивая. Если каша становится слишком густой, можно добавить еще немного теплого молока. В конце уложите сливочное масло, перемешайте и оставьте под крышкой на 10 мин.

Тыквенная каша со специями

Ингредиенты:

тыква — 500 г

рис — 100 г

молоко — 400 мл

сливки — 100 мл

вода — 150 мл

сливочное масло — 30 г

сахар или мед — по вкусу

корица — ½ ч. л

Приготовление

Тыкву очистите, нарежьте кубиками и положите в кастрюлю. Добавьте воду и тушите под крышкой примерно 10-15 мин. Крупу промойте и добавьте к тыкве. Влейте молоко, положите щепотку соли и варите на небольшом огне до готовности крупы. Когда каша почти готова, влейте сливки, добавьте сливочное масло и корицу. Перемешайте и прогрейте еще 3-5 минут. Снимите с плиты и оставьте под крышкой несколько минут.

Напомним, мы делились рецептами тыквенного варенья на зиму.

Новости партнеров

Новости партнеров