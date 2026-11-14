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Вкусно — как в детстве: лучшие рецепты тыквенной каши
Тыквенная каша подходит как горячей, так и теплой. Ее можно подавать на завтрак и ужин.
Осенью тыква становится одной из главных продуктов на кухне. Из него готовят супы, запеканки, пироги и ароматные десерты, но особенное место в сезонном меню занимает тыквенная каша. Она получается нежной, сытной, имеет приятный сладковатый вкус и отлично подходит для завтрака или легкого ужина.
ТСН.ua подготовил три рецепта каши тыквы.
Для приготовления каши из тыквы лучше всего подходит спелый овощ с насыщенной оранжевой мякотью. Он обычно слаще, ароматнее и быстрее разваривается. Если тыква недостаточно сладкая, можно добавить немного сахара, меда или сухофруктов. А чтобы каша получилась еще более нежной, часть готовой тыквы разомните в пюре перед добавлением крупы.
Классическая тыквенная каша
Ингредиенты:
тыква — 500 г
пшено — 150 г
молоко — 500 мл
вода — 200 мл
сливочное масло — 30 г
сахар — 1-2 ст. л.;
Приготовление
Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Переложите в кастрюлю, залейте водой и варите примерно 10–15 мин — кусочки должны стать мягкими.
Пшено несколько раз промойте горячей водой, чтобы убрать возможную горечь. Добавьте крупу в тыкву, влейте молоко, положите щепотку соли и сахар.
Варите на небольшом огне примерно 20-25 мин, помешивая, чтобы каша не пригорела. Когда пшено станет мягким, добавьте сливочное масло и перемешайте.
Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте кашу настояться еще на 10 мин.
Тыквенная каша с рисом
Ингредиенты:
тыква — 400 г
рис — 120 г
молоко — 500 мл
вода — 200 мл
сливочное масло — 30 г
сахар — 1-2 ст. л
Приготовление
Тыкву очистите и нарежьте небольшими кубиками. Выложите в кастрюлю, добавьте воду и варите 10–15 мин. По желанию перебейте тыкву блендером.
Рис хорошо промойте и добавьте к тыкве. Влейте молоко, добавьте сахар.
Варить на слабом огне примерно 20-25 мин, регулярно помешивая. Если каша становится слишком густой, можно добавить еще немного теплого молока.
В конце уложите сливочное масло, перемешайте и оставьте под крышкой на 10 мин.
Тыквенная каша со специями
Ингредиенты:
тыква — 500 г
рис — 100 г
молоко — 400 мл
сливки — 100 мл
вода — 150 мл
сливочное масло — 30 г
сахар или мед — по вкусу
корица — ½ ч. л
Приготовление
Тыкву очистите, нарежьте кубиками и положите в кастрюлю. Добавьте воду и тушите под крышкой примерно 10-15 мин.
Крупу промойте и добавьте к тыкве. Влейте молоко, положите щепотку соли и варите на небольшом огне до готовности крупы.
Когда каша почти готова, влейте сливки, добавьте сливочное масло и корицу. Перемешайте и прогрейте еще 3-5 минут. Снимите с плиты и оставьте под крышкой несколько минут.
Напомним, мы делились рецептами тыквенного варенья на зиму.