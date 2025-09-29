Вкусно — как в детстве: лучший рецепт тыквенной каши

Тыквенная каша. / © Pixabay

Осень можно безоговорочно назвать сезоном тыквы. Едва ли не самое популярное блюдо, знакомое с самого детства — каша. Она не только вкусная, но и полезная. Ведь тыква богата клетчаткой и калием.

ТСН.ua подготовил рецепт тыквенной каши от кулинара Евгения Клопотенко.

Кашу можно готовить с добавлением риса или пшена. В основе этого блюда — рис. Хотя кулинар говорит, что для приготовления подойдет любой, тем не менее, есть некоторые нюансы. Чтобы тыквенная каша получилась однородной и нежной, лучше взять круглозернистый рис — в нем больше крахмала. Если хотите, чтобы она получилась более рассыпчатой, возьмите длиннозернистую крупу.

Ингредиенты

500 г почищенной тыквы

200 мл воды

500 мл молока

50 г масла

2 ст. л. сахара

100 г риса

Приготовление

Прежде всего, следует почистить тыкву от кожуры и вынуть сердцевину с семенами. После этого нарежьте ее большими кубиками. Положите тыкву в кастрюлю и залейте водой. Варите 30 мин, затем воду слейте. Отварную тыкву растолчите или перебейте в блендере до однородной массы. Добавьте в пюре молоко и доведите до кипения. Тем временем разогрейте до 160 градусов духовку. Добавьте в кастрюлю с тыквой промытый рис, сливочное масло и сахар. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в духовку на 30 мин.

