Вкусно — как в детстве: лучший рецепт тыквенной каши
Тыквенную кашу можно готовить с добавлением риса или пшена.
Осень можно безоговорочно назвать сезоном тыквы. Едва ли не самое популярное блюдо, знакомое с самого детства — каша. Она не только вкусная, но и полезная. Ведь тыква богата клетчаткой и калием.
ТСН.ua подготовил рецепт тыквенной каши от кулинара Евгения Клопотенко.
Кашу можно готовить с добавлением риса или пшена. В основе этого блюда — рис. Хотя кулинар говорит, что для приготовления подойдет любой, тем не менее, есть некоторые нюансы. Чтобы тыквенная каша получилась однородной и нежной, лучше взять круглозернистый рис — в нем больше крахмала. Если хотите, чтобы она получилась более рассыпчатой, возьмите длиннозернистую крупу.
Ингредиенты
500 г почищенной тыквы
200 мл воды
500 мл молока
50 г масла
2 ст. л. сахара
100 г риса
Приготовление
Прежде всего, следует почистить тыкву от кожуры и вынуть сердцевину с семенами. После этого нарежьте ее большими кубиками.
Положите тыкву в кастрюлю и залейте водой. Варите 30 мин, затем воду слейте.
Отварную тыкву растолчите или перебейте в блендере до однородной массы. Добавьте в пюре молоко и доведите до кипения.
Тем временем разогрейте до 160 градусов духовку. Добавьте в кастрюлю с тыквой промытый рис, сливочное масло и сахар.
Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в духовку на 30 мин.
