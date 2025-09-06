ТСН в социальных сетях

Вкусно, как в детстве: простой рецепт томатного сока, который превзойдет магазинный

Приготовленный собственноручно томатный сок получится необыкновенно вкусным и будет гораздо более полезным, чем купленный в магазине.

Сезон помидоров в самом разгаре. Если вы уже законсервировали, засолили и даже сделали салаты на зиму, пришло время приготовить еще и томатный сок. Он, безусловно, будет вкуснее, чем из магазина.

ТСН.ua подготовил рецепт томатного сока от кулинара Евгения Клопотенко.

Кулинар рекомендует использовать спелые и сладкие сорта помидоров. Важно, чтобы плоды не имели даже малейших признаков гниения, потому что только один такой томат способен испортить сок.

Ингредиенты

  • 15 кг томатов

  • 15 ч. л. соли

Приготовление

  1. Хорошо вымойте помидоры. Нарежьте их дольками такого размера, чтобы можно было поместить в отверстие соковыжималки. Выжмите сок из помидоров.

  2. Сок перелейте в большую кастрюлю. Добавьте соль и доведите до кипения. Варить на среднем огне 7-10 минут, периодически помешивая.

  3. Простерелизуйте банки и крышки. После этого разлейте в них сок. Закройте крышками.

  4. Готовый сок храните в прохладном темном месте до 10 месяцев.

Напомним, мы писали о том, как приготовить соус "сладкий чили". Он один из самых популярных в азиатской кухне. Соус сочетает в себе легкую остроту, приятную сладость и кисловатую нотку.

