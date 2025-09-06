Вкусно, как в детстве: простой рецепт томатного сока, который превзойдет магазинный

Томатный сок. / © Freepik

Сезон помидоров в самом разгаре. Если вы уже законсервировали, засолили и даже сделали салаты на зиму, пришло время приготовить еще и томатный сок. Он, безусловно, будет вкуснее, чем из магазина.

ТСН.ua подготовил рецепт томатного сока от кулинара Евгения Клопотенко.

Кулинар рекомендует использовать спелые и сладкие сорта помидоров. Важно, чтобы плоды не имели даже малейших признаков гниения, потому что только один такой томат способен испортить сок.

Ингредиенты

15 кг томатов

15 ч. л. соли

Приготовление

Хорошо вымойте помидоры. Нарежьте их дольками такого размера, чтобы можно было поместить в отверстие соковыжималки. Выжмите сок из помидоров. Сок перелейте в большую кастрюлю. Добавьте соль и доведите до кипения. Варить на среднем огне 7-10 минут, периодически помешивая. Простерелизуйте банки и крышки. После этого разлейте в них сок. Закройте крышками. Готовый сок храните в прохладном темном месте до 10 месяцев.

