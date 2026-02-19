- Дата публикации
Вкусно – как в детстве: секрет идеальных ленивых вареников на Масленицу
Вареники – традиционный украинский символ Масленицы.
Масленица или Колодий — это одна из самых вкусных недель в году, когда хозяйки угощают сытными блюдами перед началом Великого поста. В Украине издавна главным символом праздника были не только блины, но и вареники. Особое место занимают ленивые вареники: простые в приготовлении, нежные и знакомые многим по вкусу детства.
ТСН.ua делится рецептом блинов от шеф-повара Владимир Ярославского.
Ингредиенты для вареников
450 г отжатого кисломолочного творога 9%;
100 г муки;
2 желтка;
50 г сахара;
5 г ванильного сахара.
Ингредиенты для соуса
30 г воды из вареников;
30 г сахара или пудры;
40–45 г масла;
ванильный экстракт.
Приготовление
Прежде всего творог нужно отжать. Затем добавьте желтки, сахар и все хорошо перемешайте вилкой. Добавьте муку и хорошо вымесите.
Из теста сформуйте шарики, а из них овальные изделия — палюшки. Как они лучше проварятся.
Отварите вареники в подсоленной воде.
Готовим соус. На сковородку добавьте воду из вареников, сахара или пудры, а также масло. Затем уложите отварные вареники.
Доведите все до кипения. Протушите — пока жидкость не станет густой как соус.
