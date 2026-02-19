ТСН в социальных сетях

Вкусно – как в детстве: секрет идеальных ленивых вареников на Масленицу

Вареники – традиционный украинский символ Масленицы.

Ленивые вареники.

Ленивые вареники. / © ТСН.ua

Масленица или Колодий — это одна из самых вкусных недель в году, когда хозяйки угощают сытными блюдами перед началом Великого поста. В Украине издавна главным символом праздника были не только блины, но и вареники. Особое место занимают ленивые вареники: простые в приготовлении, нежные и знакомые многим по вкусу детства.

ТСН.ua делится рецептом блинов от шеф-повара Владимир Ярославского.

Ингредиенты для вареников

  • 450 г отжатого кисломолочного творога 9%;

  • 100 г муки;

  • 2 желтка;

  • 50 г сахара;

  • 5 г ванильного сахара.

Ингредиенты для соуса

  • 30 г воды из вареников;

  • 30 г сахара или пудры;

  • 40–45 г масла;

  • ванильный экстракт.

Приготовление

  1. Прежде всего творог нужно отжать. Затем добавьте желтки, сахар и все хорошо перемешайте вилкой. Добавьте муку и хорошо вымесите.

  2. Из теста сформуйте шарики, а из них овальные изделия — палюшки. Как они лучше проварятся.

  3. Отварите вареники в подсоленной воде.

  4. Готовим соус. На сковородку добавьте воду из вареников, сахара или пудры, а также масло. Затем уложите отварные вареники.

  5. Доведите все до кипения. Протушите — пока жидкость не станет густой как соус.

Напомним, мы делились рецептом блинов, которые получаются настолько нежными, что их съедают еще горячими.

