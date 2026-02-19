Вкусно – как в детстве: секрет идеальных ленивых вареников на Масленицу

Ленивые вареники. / © ТСН.ua

Реклама

Масленица или Колодий — это одна из самых вкусных недель в году, когда хозяйки угощают сытными блюдами перед началом Великого поста. В Украине издавна главным символом праздника были не только блины, но и вареники. Особое место занимают ленивые вареники: простые в приготовлении, нежные и знакомые многим по вкусу детства.

ТСН.ua делится рецептом блинов от шеф-повара Владимир Ярославского.

Ингредиенты для вареников

Реклама

450 г отжатого кисломолочного творога 9%;

100 г муки;

2 желтка;

50 г сахара;

5 г ванильного сахара.

Ингредиенты для соуса

30 г воды из вареников;

30 г сахара или пудры;

40–45 г масла;

ванильный экстракт.

Приготовление

Прежде всего творог нужно отжать. Затем добавьте желтки, сахар и все хорошо перемешайте вилкой. Добавьте муку и хорошо вымесите. Из теста сформуйте шарики, а из них овальные изделия — палюшки. Как они лучше проварятся. Отварите вареники в подсоленной воде. Готовим соус. На сковородку добавьте воду из вареников, сахара или пудры, а также масло. Затем уложите отварные вареники. Доведите все до кипения. Протушите — пока жидкость не станет густой как соус.

Напомним, мы делились рецептом блинов, которые получаются настолько нежными, что их съедают еще горячими.